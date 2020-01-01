الأخرس يواصل معركته منذ 97.. أبو بكر: قد يستشهد في أي وقت

رام الله /سما/

يواصل الأسير ماهر الأخرس، إضرابه عن الطعام منذ 97 يوماً رفضاً لاعتقاله الإداري، وسط تدهور خطير على حالته الصحية.

وبحسب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، فإن وضع الأسير الأخرس حرج للغاية، وقد يستشهد في أي وقت.

واعتبر أبو بكر في حديث لإذاعة صوت فلسطين، المحكمة الإسرائيلية بـ"الصورية"، مبينًا أن من يقرر بالنسبة للإفراج عن الأسير الأخرس هو الجيش الإسرائيلي والمخابرات، وليس المحكمة.

ولفت أبو بكر إلى أنه يوجد اثنين من الأسرى مازالوا مضربين عن الطعام منذ عشرة أيام.

وتوقع الأطباء انتكاسة في حالة الأسير الأخرس (49 عاماً)، مع صعوبة في الرؤية، وعدم قدرته على الوقوف، وآلام شديدة في أنحاء جسمه.

وكانت سلطات الاحتلال، قد قررت الجمعة إلغاء "تجميد" الاعتقال الإداري للأسير الأخرس الذي أصدرته في 23 أيلول/ سبتمبر المنصرم.