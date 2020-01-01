أردوغان: سخّرنا كل طاقاتنا للبحث وإنقاذ ضحايا الزلزال

وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة، إن بلاده سخرت طاقاتها كافة لإنجاز عمليات البحث وإنقاذ ضحايا الزلزال بولاية إزمير.

وخلال كلمة في اجتماع المجلس العلمي الصحي بمدينة إسطنبول، أوضح أردوغان أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة في 17 مبنىً تهدمت جراء الزلزال بولاية إزمير (غرب).

وأضاف: "سخّرنا طاقاتنا كافة لاستكمال عمليات البحث والإنقاذ في أسرع وقت ممكن".

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركيةأن عدد قتلى زلزال إزمير وصل إلى 24 وعدد المصابين إلى 799.

وفي وقت سابق الجمعة، ضرب زلزال بقوة 6.6 درجات ولاية إزمير غربي تركيا، وفق بيان إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد".

وكان مركز الزلزال في بحر إيجة على بعد 17 كيلومتراً من سواحل قضاء سفري حصار، التابعة لولاية إزمير، وعلى عمق 16.54 كيلومتراً.

وعلى صعيد جائحة كورونا، أعرب أردوغان عن أمله في الوصول إلى مرحلة تمكّن حكومته من توفير لقاح للفيروس للمواطنين خلال أشهر الربيع المقبل.

ولفت إلى أن تركيا تتابع من كثب أبحاث اللقاح ضد كورونا في دول كالصين وروسيا والولايات المتحدة، كما أنها تبذل جهوداً كبيرة لتطوير لقاحها الخاص.

كما أعرب عن أسفه لعدم تقديم دول العالم اختباراً جيداً في مجال التعاون والتضامن في ظل جائحة كورونا، بخاصة الدول المتقدمة.

وعن مساعدات بلاده الخارجية، أكّد أن تركيا استجابت لطلبات 155 دولة و8 منظمات دولية لدعمها بالمعدات الطبية ومشاركتها الإمكانيات المتاحة لدى أنقرة.