  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أرقام قياسية في عدد الاصابات بكورونا في الولايات المتحدة

السبت 31 أكتوبر 2020 07:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أرقام قياسية في عدد الاصابات بكورونا في الولايات المتحدة



وكالات

سجلت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، عددا قياسيا من الإصابات بفيروس كورونا، المسبب لوباء كوفيد-91، بلغ أكثر من 94 ألف حالة في غضون 24 ساعة.


ويعد هذه الرقم من الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، الأعلى منذ بداية تفشي الوباء، وفقاً لإحصاء جامعة جونز هوبكنز.

وبلغ عدد الإصابات عند الساعة 12:30 فجر السبت 94,125 إصابة جديدة بـفيروس كورونا، بالإضافة إلى 919 حالة وفاة، حسب بيانات الجامعة التي يتمّ تحديثها باستمرار.

وبهذه الأرقام، ارتفع إجمالي عدد الإصابات بوباء كوفيد-19، قبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية الأميركية، إلى 9,043,957 إصابة، بينما ارتفع إجمالي عدد الوفيات فيها إلى 229,676 حالة وفاة.


 وقد تدهور الوضع الصحي حاليا بشكل خاصّ في الولايات الشمالية وولايات الغرب الأوسط، وفقا لما ذكرته وكالة فرانس برس.

وتسبب وباء كوفيد-19 بأسوأ أزمة صحية في الولايات المتحدة منذ الانفلونزا الإسبانية عام 1918، وأسوأ ركود اقتصادي منذ أزمة 1929.

وتعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا بالوباء، بينما صارت الهند ثاني أكثر دول العالم تضررا لناحية عدد الإصابات بتسجيلها 8,088,851 إصابة، من بينها 121,090 حالة وفاة، بينما تحتل البرازيل المركز الثالث من حيث الإصابات 5,516,658 إصابة، والثاني من حيث الوفيات بإجمالي 159,477 حالة.

#الولايات المتحدة الأمريكية #فيروس كورونا #كوفيد-19 #اصابات كورونا #وفيات كورونا #جامعة جونز هوبكنز #فرانس برس #الهند #البرازيل #الانفلونزا الاسبانية

الأكثر قراءة اليوم

موقع موريباك : نتائج ابريف 2020 مسابقة ختم الدروس الإعدادية في موريتانيا

واشنطن بوست: العالم يترقب الانتخابات الأمريكية وهذه الدول الخاسرة والرابحة منها

إدخال الأموال القطرية إلى غزة

انقطاع الكهرباء عن كامل المناطق.. مصادر أمنية اسرائيلية : لا نستبعد هجوم سايبر ايراني

البرازيل.. وفاة طفلة بعد إنجابها من رجل أكبر منها بـ33 عاما

ارتفاع اسعار العملات

صورة: تعرف على آخر تحديثات الخارطة الوبائية لفيروس كورونا في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

الاخرس

الأخرس يواصل معركته منذ 97.. أبو بكر: قد يستشهد في أي وقت

قادة المستوطنات

قادة المستوطنات يضغطون على نتنياهو للضمّ في حال خسر ترامب

الانتخابات الامريكية

الانتخابات الرئاسية الأمريكية: التصويت المبكر يحقق أرقاما قياسية مع أكثر من 85 مليون مقترع

لينا سويلم علي سليمان

فلسطيني يفوز بجائزة أفضل ممثل و جزائرية فلسطينية تفوز بأفضل فيلم وثائقي في مهرجان الجونة

الرسول

الفلسطينيون ينتفضون لرسول الله في المسجد الأقصى (فيديو)