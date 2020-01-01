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"مدام توسو".. نبوءة ألمانية بالفائز بالانتخابات الأميركية

السبت 31 أكتوبر 2020 07:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"مدام توسو".. نبوءة ألمانية بالفائز بالانتخابات الأميركية



وكالات

متحف مدام توسو متحف شمع يعد من أشهر متاحف الشمع في العالم يوجد مقره الرئيسي في لندن وله فروع في دول أخرى. سمي هذا المتحف نسبةً إلى مدام توسو مؤسستهُ. ولدت مدام توسو التي أسست هذا المُتحف عام 1761 في ستراسبورغ. توفي والدها قبل أن تولد، ورعاها طبيب اسمه كورتيس حيث كانت أمها تعمل لديه.

وتخلص فرع برلين من متحف الشمع المعروف باسم متحف مدام توسو من تمثال في أحد أروقته، في خطوة بدا أنها تقصد التنبؤ بنتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية التي تجرى الثلاثاء المقبل.


وفيما بدا أيضا أنها إهانة أخرى مقصودة، تم التخلص من تمثال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي كان قبل الرئاسة نجما لبرامج تلفزيون الواقع، بينما جرى الاحتفاظ بتمثال مهندم ولامع لسلفه باراك أوباما الذي كان يعتبر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من أقرب حلفائه.

وقالت مديرة التسويق في المتحف "ما حدث اليوم له طبيعة رمزية قبل الانتخابات في الولايات المتحدة... نحن هنا في مدام توسو ببرلين أزلنا تمثال دونالد ترامب الشمعي كإجراء تحضيري".

ويعرض المتحف عادة الرؤساء الأميركيين السابقين بغض النظر عن نتيجة الانتخابات وبالتالي فمن المرجح أن يعيد تمثال ترامب بعد فترة لن تكون طويلة.

#مدام توسو #الانتخابات الأمريكية #متحف الشمع #برلين #دونالد ترامب #باراك أوباما #أنجيلا ميركل #الولايات المتحدة الأمريكية

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