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أسعار العملات مقابل الشيكل

السبت 31 أكتوبر 2020 07:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار العملات مقابل الشيكل



رام الله /سما/

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، اليوم السبت كما يلي:أسعار الصرف مقابل الشيكل: 

 

الدولار الأمريكي 3.40
 
اليورو الأوروبي 3.97
 
الدينار الأردني 4.80
 
الجنيه المصري 0.21
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