أسعار العملات مقابل الشيكل

رام الله /سما/

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، اليوم السبت كما يلي:أسعار الصرف مقابل الشيكل:

الدولار الأمريكي 3.40

اليورو الأوروبي 3.97

الدينار الأردني 4.80

الجنيه المصري 0.21