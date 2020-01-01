  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طقس فلسطين: إنخفاضات متتالية على درجات الحرارة

السبت 31 أكتوبر 2020 06:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين: إنخفاضات متتالية على درجات الحرارة



رام الله/سما/

 يكون الجو ، يوم السبت، غائما جزئيا معتدلا في المناطق الجبلية إلى حار نسبي في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ،والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأحد ، توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن يكون الجو غائما جزئيا ، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق،والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

ويوم الاثنين، يكون الجو غائما جزئيا ، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 2-3 درجات مئوية ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا ،والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

أما يوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم، وباردا نسبيا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا ،والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج .

#طقس فلسطين #الرياح #غائم جزئي #المناطق الجبلية #درجات الحرارة #ارتفاع الموج #المعدل السنوي #البحر #الجو #الأرصاد الجوية الفلسطينية #عواصف

الأكثر قراءة اليوم

موقع موريباك : نتائج ابريف 2020 مسابقة ختم الدروس الإعدادية في موريتانيا

واشنطن بوست: العالم يترقب الانتخابات الأمريكية وهذه الدول الخاسرة والرابحة منها

إدخال الأموال القطرية إلى غزة

انقطاع الكهرباء عن كامل المناطق.. مصادر أمنية اسرائيلية : لا نستبعد هجوم سايبر ايراني

البرازيل.. وفاة طفلة بعد إنجابها من رجل أكبر منها بـ33 عاما

ارتفاع اسعار العملات

صورة: تعرف على آخر تحديثات الخارطة الوبائية لفيروس كورونا في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

الانتخابات الامريكية

الانتخابات الرئاسية الأمريكية: التصويت المبكر يحقق أرقاما قياسية مع أكثر من 85 مليون مقترع

لينا سويلم علي سليمان

فلسطيني يفوز بجائزة أفضل ممثل و جزائرية فلسطينية تفوز بأفضل فيلم وثائقي في مهرجان الجونة

الرسول

الفلسطينيون ينتفضون لرسول الله في المسجد الأقصى (فيديو)

السودان والولايات المتحدة يوقعان اتفاقا تاريخيا حول إعادة حصانة السودان السيادي

دبابة

"الخطر ليس في السوريين".. جنرال اسرائيلي يتحدث عن الاستراتيجية الإسرائيلية الجديدة في سوريا