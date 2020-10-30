أساطير كرة القدم تهنئ أسطورة الأرجنتين (مارادونا) بعيد ميلاده الستين

سما

هنأ أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه "صديقه العظيم" الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا بعيد ميلاده الستين الجمعة، مؤكدا أنه سيدعمه "دائما".

ونشر بيليه صورة له مع مارادونا خلال مباراة ودية ضد إيطاليا في 10 حزيران/يونيو 1987 في زيوريخ على "انستغرام" ارفقها بتعليق كتب فيه بالبرتغالية والإسبانية والإنكليزية "صديقي العظيم مارادونا. سوف أصفق لك دائما، وسوف أدعمك دائما (...) استمرارك في الابتسام يجعلني أبتسم".

وتأتي معايدة بيليه لمارادونا بعد اسبوع من قيام الأخير بمعايدة "الجوهرة السوداء" بعيد ميلاده الثمانين، بقوله "أتمنى للملك بيليه حياة طويلة".

وكانت العلاقات بين بيليه ومارادونا بعيدة كل البعد عن كونها ودية في الماضي، إذ كان صاحبا الرقم 10 يتنافسان لفترات طويلة على لقب أفضل لاعب كرة قدم على الإطلاق.



هنأ أسطورة كرة القدم الفرنسية زين الدين زيدان، المدير الفني الحالي لفريق ريال مدريد، اليوم الجمعة، الأسطورة الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا، بمناسبة احتفاله بعيد ميلاده الـ60.

#EternamenteMaradona - MÁS SALUDOS PARA EL 10????????

Zinedine #Zidane no se quiso quedar afuera y mandó su video saludando a #Maradona por su cumpleaños. pic.twitter.com/GmNVrzN5ph — Canal Área Chica (@AreaChicaOnline) October 30, 2020

وقال زين الدين زيدان في مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "دييغو مارادونا، مهما حدث، نحبك كثيرا، ذكرى 86 محفوظة في ذهننا للأبد، أنت الأفضل الذي شاهدته في حياتي، عناق وأراك قريبا".



وتلقى مارادونا، بطل مونديال المكسيك 1986 بلا منازع، وأحد أفضل اللاعبين في تاريخ الساحرة المستديرة، إن لم يكن الأفضل على الإطلاق، التهاني من قبل كوكبة من أساطير كرة القدم، ومن بينهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الإيطالي، والثلاثي الإسباني الشهير تشافي هرنانديز وأنرياس إنييستا وإيكر كاسياس حامي عرين ريال مدريد والمنتخب الإسباني سابقا، أبطال مونديال جنوب إفريقيا 2010.

والبرازيلي روبرتو كارلوس، والأرجنتيني دييغو سيميوني لاعب منتخب "التانغو" سابقا والمدرب الحالي لفريق أتلتيكو مدريد، والنجم الهولندي السابق رونالد كومان مدرب برشلونة، ونجم المنتخب الإيطالي سابقا جينارو غاتوزو مدرب نابولي فريق مارادونا سابقا، وغيرهم.

وعاش الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا، في حي "لا باتيرنال" أثناء احترافه في صفوف نادي أرجنتينوس جونيورز.



وقرر مجلس الدراسات التاريخية في الأرجنتين، تعيين حي "لا باتيرنال" في البلاد، أمس الخميس، عاصمة عالمية لكرة القدم، تقديرا للأسطورة مارادونا، ومسيرته الحافلة بالإنجازات في الملاعب على مر التاريخ.

كما قرر المجلس تعيين مارادونا بطل العالم في المكسيك 1986، "ساكنا لامعا" للحي، ويخطط لكي يصبح الحي "نوعا من عالم ديزني لمارادونا" كإحدى الهدايا التي يقدمها الحي للأسطورة الحية في عيد ميلاده الـ60، والذي يحتفل به اليوم الجمعة.