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بطولة إنكلترا: ولفرهامبتون يهزم كريستال بالاس

السبت 31 أكتوبر 2020 05:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بطولة إنكلترا: ولفرهامبتون يهزم كريستال بالاس



وكالات

حقق ولفرهامبتون فوزا هاما على كريستال بالاس 2-صفر الجمعة في افتتاح المرحلة السابعة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم، ليحتل المركز الثالث مؤقتا على لائحة الترتيب.

وسجل الفرنسي ريان أيت نوري (18) والبرتغالي دانيال بودينسي (27) الهدفين.

ورفع فريق المدرب البرتغالي نونو إسبيريتو رصيده إلى 13 نقطة ويصبح ثالثا خلف إيفرتون المتصدر وليفربول حامل اللقب في الموسم الماضي بفارق الأهداف. في المقابل تجمد رصيد فريق المدرب الخبير روي هودجسون عند عشر نقاط.

وظهر "الذئاب" بصورة أفضل من التي كان فيها ضيوفهم "النسور" وكانوا أفضل في معظم دقائق المباراة.

ونجح أيت نوري البالغ من العمر 19 عاماً و146 يوما في اول مشاركة له مع الـ"ولفز" من افتتاح التسجيل بعد تسديدة يسارية قوية في الجهة العكسية على يسار الحارس الإسباني فيتشينتي غواتا (18).

واصبح أيت نوري الفرنسي الخامس عشر الذي يسجل في اول ظهور له في الـ"بريميرليغ" والاصغر بين مواطنيه.

وأضاف بودونسي الهدف الثاني لصاحب الأرض بتسديدة يسارية من مسافة قريبة، مستفيدا من التمريرة العرضية من مواطنه بيدرو نيتو (27).

وهو الهدف الثاني لبودنسي في 15 مباراة في الدوري الإنكليزي علما ان هدفه الأول كان أيضا في شباك كريستال بالاس خلال مباراة الفريقين الموسم الماضي ضمن المرحلة 37 في تموز/يوليو المنصرم.

واحتسب الحكم مارتن اتكينسون ركلة جزاء للضيوف في الدقيقة 38 لكن العودة لحكم الفيديو المساعد اسفر عن إلغائها.

وطرد الصربي لوكا ميليفويفيتش في الدقيقة 86 لارتكابه خطأ على الرتغالي جواو موتينيو.

وهي البطاقة الحمراء الأولى التي تشهر في وجه الصربي في 125 مباراة خاضها في الدوري الإنكليزي الممتاز.

#انجلترا #وولفرهامبتون #كريستال بالاس #الدوري الانجليزي #كرة القدم #ليفربول #ايفرتون

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