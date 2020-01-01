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سلطات كندا تعتزم استقدام أكثر من مليون مهاجر خلال 3 سنوات

السبت 31 أكتوبر 2020 04:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سلطات كندا تعتزم استقدام أكثر من مليون مهاجر خلال 3 سنوات



وكالات

أعلنت السلطات الكندية أنها تخطط لجلب أكثر من 1.2 مليون مهاجر، 401 ألف منهم في عام 2021، للإقامة الدائمة في كندا، حسب الخطة للسنوات الثلاث القادمة.

وقدم وزير الهجرة واللاجئين والجنسية الكندي ماركو مينديتشينو خطة بشأن الهجرة للفترة بين 2021 و2023، تتضمن الإجراءات الرامية إلى "زيادة مسؤولة" للمستويات المستهدفة للهجرة بغرض مساعدة الاقتصاد الكندي في التعافي بعد وباء فيروس كورونا وتحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للكنديين.

وقال بيان الوزير إن "نظامنا للرعاية الصحية يعتمد على المهاجرين في مجال ضمان صحة وسلامة الكنديين، والقطاعات الأخرى مثل شركات تقنية المعلومات والزراعة والإنتاج تعتمد أيضا على مهارات القادمين الجدد في دعم سلسلة التوريد وتوسيع الأعمال، مما يؤدي إلى توفير مزيد من فرص العمل للكنديين".

وأشير في البيان إلى أن دخول المهاجرين لكندا تراجع خلال الأشهر الأخيرة بسبب القيود المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا.

ومن أجل التعويض عن نقص الأيدي العاملة، تنص الخطة للفترة 2021-2023 على مواصلة قبول المهاجرين بحجم 1% من عدد سكان كندا. ومن المخطط لجلب 401 ألف مهاجر في 2021، و411 ألفا في 2022 و421 ألفا في 2023.

#كندا #مهاجرين #ماركو مينديتشينو #فيروس كورونا #الاقتصاد الكندي #وباء كورونا #فرص العمل #قيود كورونا

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