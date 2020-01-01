ٍالصحة الإسرائيلية: تراجع الإصابات بكورونا 31 %

القدس المحتلة/سما/

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 630 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، فيما تم رصد 5018 حالة إصابة بالفيروس خلال الأسبوع الماضي، وهو رقم أقل بنسبة 31% عن السابق له.



أظهرت بيانات جديدة أصدرتها وزارة الصحة صباح الجمعة أن من بين 36318 اختبارا تم إجراؤه يوم الخميس، ثبتت إصابة 630 فردا فقط بكورونا، وهذه أدنى نسبة إيجابية للاختبار منذ يونيو.

وارتفع عدد الوفيات جراء كورونا في إسرائيل إلى 2511، بعد وفاة 192 مريضا الأسبوع الماضي، وهو رقم مشابه للأسبوع السابق له.

توجد حاليا 11254 حالة نشطة في البلاد، من بينها 410 حالات خطيرة، بما في ذلك 190 حالة على أجهزة التنفس الصناعي.

وذكرت الوزارة أنه بلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد منذ تفشي الوباء في شهر مارس الماضي 313590.

ومن المتوقع أن ترفع الحكومة الإسرائيلية المزيد من القيود، مع تطلعها لدخول المرحلة الثانية من استراتيجية الخروج من الإغلاق.