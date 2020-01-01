  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"شخص ودود لم يظهر التطرف".. منفذ هجوم نيس أرسل لقطات للكنيسة المستهدفة لأسرته قبل الاعتداء

السبت 31 أكتوبر 2020 03:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"شخص ودود لم يظهر التطرف".. منفذ هجوم نيس أرسل لقطات للكنيسة المستهدفة لأسرته قبل الاعتداء



وكالات

أكدت عائلة منفذ الهجوم، الذي وقع أمس الخميس في كنيسة نوتردام بمدينة نيس الفرنسية، أنه أرسل إلى ذويه لقطات مصورة لتلك الكنيسة قبل وقت قصير من قيامه بالاعتداء.

ونقلت وكالة "رويترز" اليوم الجمعة عن عفاف العويساوي، شقيقة منفذ الهجوم إبراهيم العويساوي، قولها إن شقيقها تحدث، فور وصوله إلى نيس صباح أمس الخميس، قبل ساعات من الاعتداء الذي خلف ثلاثة قتلى، مع عائلته بواسطة الفيديو عبر تطبيق للتواصل الاجتماعي، من مبنى مقابل للكنيسة، موضحة أن شقيقها كان ينوي الخلود للنوم والراحة في ذلك المبنى.


وقال أفراد عائلة العويساوي، في حوار أجرته معهم "رويترز" في إحدى ضواحي مدينة صفاقس التونسية إنهم "أصيبوا بصدمة" عندما علموا باعتقال إبراهيم واتهامه بارتكابه جريمة من هذا القبيل.

وذكر أخو إبراهيم الأكبر، ياسين، للوكالة: "أخي شخص ودود ولم يظهر التطرف قط... لقد احترم كل الناس وتقبل خلافاتهم حتى منذ أن كان طفلا".

وتحقق الشرطة التونسية حاليا مع عدد من أفراد عائلة العويساوي، في مسعى لتسليط الضوء على دوافع الشاب ومحيطه الاجتماعي، وقالت عفاف إن المحققين صادروا هواتف أفراد العائلة.

وأشارت الوكالة إلى أن جيران العويساوي يصفون إبراهيم بأنه "شخص ودود يتمتع بعلاقات اجتماعية جيدة" و"كان مثل بقية شباب المنطقة يعمل ويسعى لتحسين وضعه الاجتماعي عبر الهجرة إلى أوروبا"

وأكدت الوكالة أن عائلة العويساوي تقيم في منطقة طينة الشعبية بمحافظة صفاقس منذ 22 عاما.

#كنيسة نوتردام #رويترز #مواقع التواصل الاجتماعي #مدينة نيس الفرنسية #مدينة صفاقس #تونس #الهجرة #أوروبا

الأكثر قراءة اليوم

موقع موريباك : نتائج ابريف 2020 مسابقة ختم الدروس الإعدادية في موريتانيا

إدخال الأموال القطرية إلى غزة

واشنطن بوست: العالم يترقب الانتخابات الأمريكية وهذه الدول الخاسرة والرابحة منها

انقطاع الكهرباء عن كامل المناطق.. مصادر أمنية اسرائيلية : لا نستبعد هجوم سايبر ايراني

البرازيل.. وفاة طفلة بعد إنجابها من رجل أكبر منها بـ33 عاما

ارتفاع اسعار العملات

صورة: تعرف على آخر تحديثات الخارطة الوبائية لفيروس كورونا في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

الرسول

الفلسطينيون ينتفضون لرسول الله في المسجد الأقصى (فيديو)

السودان والولايات المتحدة يوقعان اتفاقا تاريخيا حول إعادة حصانة السودان السيادي

قمر عمر الدين

وزير الخارجية السوداني: مراحل التطبيع مع إسرائيل مثل مراحل الزواج

دبابة

"الخطر ليس في السوريين".. جنرال اسرائيلي يتحدث عن الاستراتيجية الإسرائيلية الجديدة في سوريا

56

تقرير أمريكي: البنتاغون يخشى من عمليات انتقامية من اغتيال سليماني داخل أمريكا بعد حادث غامض!