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البرهان: الصادق المهدي والسنهوري لم يبديا اعتراضا على التطبيع مع إسرائيل

السبت 31 أكتوبر 2020 03:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البرهان: الصادق المهدي والسنهوري لم يبديا اعتراضا على التطبيع مع إسرائيل



وكالات

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أنه تشاور مع رئيسي حزبي الأمة والبعث، الصادق المهدي وعلي الريح السنهوري، فيما يتعلق بشأن التطبيع مع إسرائيل.


وقال البرهان إن المهدي والسنهوري لم يبديا اعتراضا، طالما أن الأمر سيعرض على السلطة التشريعية القادمة للموافقة عليه.

ولفت البرهان في حوار عبر قناة السودان الفضائية إلى أنه تشاور مع 90% من قادة القوى السياسية والمجتمعية السودانية، وأنهم لم يعترضوا، واتفق الجميع على المضي في تطبيع العلاقات مع إسرائيل وفق ما يحقق المصالح الوطنية السودانية العليا.

وقال البرهان إن تطبيع العلاقات مع إسرائيل محفز لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية، موضحا أن الولايات المتحدة لم تدرج إسم السودان في القائمة فقط لاتهامه بتفجيرات دار السلام ونيروبي والمدمرة كول.


من جهة أخرى، شدد البرهان على أن الاقتصاد السوداني في طريقه للتعافي بعد فك العزلة الدولية عنه، مشيرا إلى أن المحافظة على الاستقرار الأمني وتقوية سعر الصرف وإصلاح قوانين الاستثمار، سيسهل جذب الاستثمارات وتدفق رؤوس الأموال إلى البلاد.

#عبد الفتاح البرهان #الصادق المهدي #التطبيع مع اسرائيل #علي الريح السنهوري #تفجير السفارات #دار السلام #نيروبي #المدمرة كول #حزب الأمة السوداني #حزب البعث السوداني

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