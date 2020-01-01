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تونس.. 100 حالة وفاة و3751 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 31 أكتوبر 2020 02:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تونس.. 100 حالة وفاة و3751 إصابة جديدة بفيروس كورونا



وكالات

أعلنت وزارة الصحة في تونس يوم الجمعة، عن تسجيل 100 حالة وفاة و3751 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين يومي 27 و29 أكتوبر.


وارتفع عدد الوفيات منذ ظهور الفيروس في فبراير 2020، إلى 1253 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 58029 إصابة.

وأفادت الوزارة بأنه وإلى حدود الـ29 من أكتوبر بلغ عدد المصابين الجدد الذين دخلوا المستشفيات 49 مريضا، فيما بلغ عدد المرضى الجدد الذيم دخلوا أقسام العناية المركزة 6 حالات.

وأوضحت أن عدد المصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات إلى غاية يوم 29 أكتوبر الجاري، ارتفع إلى 1331 مريضا، فيما بلغ عدد الموجودين بأقسام العناية المركزة 229 مريضا، إضافة إلى وجود 115 مريضا تحت أجهزة التنفس الاصطناعي.

#تونس #وزارة الصحة التونسية #فيروس كورونا #اصابات كورونا #وفيات كورونا #أجهزة التنفس الاصطناعي #وحدة العناية المركزة

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