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زعيم المعارضة التركية ينتقد أردوغان: أحرق حقيبة زوجتك الفرنسية وأغلق مصنع رينو في تركيا إذا كنت تجرؤ

السبت 31 أكتوبر 2020 02:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
زعيم المعارضة التركية ينتقد أردوغان: أحرق حقيبة زوجتك الفرنسية وأغلق مصنع رينو في تركيا إذا كنت تجرؤ



وكالات

شن زعيم المعارضة التركية، كمال كليتشدار أوغلو، هجوما على الرئيس رجب طيب أردوغان، واتهمه باستغلال قضية فرنسا لتغطية الأزمة التي تشهدها البلاد.


وأعرب كليتشدار أغلو عن رفضه لتصريحات أردوغان، وقال إن هذا الأخير يستغل قضية ما حدث في فرنسا لتغطية الأزمات وانهيار الليرة، وقال متوجها لأردوغان: "قاطعوا البضائع الفرنسية؟ حسنا، أحرق حقيبة هيرمس الخاصة بزوجتك وأغلق مصنع رينو في تركيا إذا كنت تجرؤ".

وتابع كليتشدار أغلو: "أنت تتحدث فقط بدون أفعال.. هل تركت مواطنا لديه القدرة على شراء المنتجات الفرنسية؟".

وختم زعيم المعارضة التركية حديثه بالقول "نريد أن نعيش في سلام.. الصراعات لن تفيدنا، العالم تخلى عنا وتركنا لوحدنا".

وكان أردوغان انتقد فرنسا ورئيسها إيمانويل ماكرون الذي دعا إلى محاربة "الانفصالية الإسلاموية" بعد مقتل صامويل باتي، المدرس الذي قتل بقطع الرأس قبل أسبوع، متهما ماكرون بمعاداة الإسلام، داعيا إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية، ما دفع إلى تصاعد السجال بين ماكرون وأردوغان.

وقد أعربت باريس في وقت سابق عن انزعاجها من تصريحات أردوغان مؤخرا، التي هاجم فيها الرئيس الفرنسي، بعد تصريحاته عن الإسلام، وقال أردوغان إن "ماكرون يحتاج لعلاج عقل

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