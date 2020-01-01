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واشنطن: هاكرز إيرانيون تمكنوا من الوصول إلى بيانات للناخبين

السبت 31 أكتوبر 2020 02:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن: هاكرز إيرانيون تمكنوا من الوصول إلى بيانات للناخبين



وكالات

أعلنت أجهزة الأمن الأمريكية أن هاكرز إيرانيين تمكنوا من الوصول إلى بيانات شخصية لآلاف الناخبين الأمريكيين بواسطة رسائل إلكترونية خبيثة.

وقال مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي ووزارة الأمن الداخلي في بيان مشترك لهما، يوم الجمعة، إن منفذي الهجمات السيبرانية "تمكنوا من الحصول على بيانات تسجيل للناخبين في ولاية واحدة على الأقل".

يذكر أن الأجهزة الأمريكية المعنية كانت في حالة التأهب بعد أن حذرت الاستخبارات من خطر الهجمات السيبرانية بهدف التدخل في الانتخابات الأمريكية. وذكرت الاستخبارات الأمريكية إيران من بين الدول التي تعمل على التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إجراؤها يوم 3 نوفمبر، حسب تقارير الاستخبارات.

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