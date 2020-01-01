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"الصحة العالمية": وباء كورونا لا يزال حالة طوارئ دولية

السبت 31 أكتوبر 2020 02:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الصحة العالمية": وباء كورونا لا يزال حالة طوارئ دولية



وكالات

أعلنت لجنة الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية أن وباء فيروس كورونا لا يزال يمثل حالة الطوارئ على نطاق دولي، داعية حكومات الدول لاتخاذ إجراءات لمنع انتشار الفيروس.

ودعت اللجنة في البيان الصادر عن اجتماعها الخامس، يوم الجمعة، الحكومات لتخطيط الأعمال على اللقاحات وتجنب تسييس الوباء والحفاظ على الخدمات الأساسية للرعاية الصحية.


وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس ادهانوم غيبريسوس، أنه متفق مع استنتاجات اللجنة.

جدير بالذكر أن لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية تعقد اجتماعاتها لبحث الوضع الوبائي بشأن فيروس كورونا منذ يناير الماضي.

#منظمة الصحة العالمية #وباء كورونا #حالات الطوارئ #تيدروس أدهانوم غبريسوس #تفشي الفيروس

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