تركيا… ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 20 قتيلا و786 مصابا

وكالات

أعلنت السلطات التركية عن ارتفاع عدد قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب الجمعة غربي البلاد إلى 20 شخصا، وارتفاع الجرحى إلى 786 مصابا.

وأفادت وكالة إدارة الأزمات والطوارئ التركية في بيان "بأن الزلزال أسفر عن مصرع 20 شخصا وإصابة 786 آخرين".



وبحسب الوكالة يعمل بمكان الزلزال 3204 منقذ و20 كلب بحث و450 سيارة.

هذا وفي وقت سابق أفادت الأنباء عن مقتل 17 وجرح 709.

واليوم الجمعة، أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن زلزالا بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية إزمير غرب تركيا، مبينة أن مركزه كان على بعد 17 كيلومترا من سواحل مدينة سفريحصار ببحر إيجة وعلى عمق 16.54 كيلومتر تحت سطح الأرض.