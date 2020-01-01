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بايدن: "لا أنوي إغلاق البلاد. لا أنوي إغلاق الاقتصاد. أنوي إغلاق الفيروس"

السبت 31 أكتوبر 2020 01:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن: "لا أنوي إغلاق البلاد. لا أنوي إغلاق الاقتصاد. أنوي إغلاق الفيروس"



وكالات

تعهد المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، بعدم إغلاق الولايات المتحدة بسبب جائحة فيروس كورونا في حال فوزه في السباق الانتخابي.

وقال بايدن، في تغريدة نشرها مساء اليوم الجمعة عبر "تويتر": "لا أنوي إغلاق البلاد. لا أنوي إغلاق الاقتصاد. أنوي إغلاق الفيروس".

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" بأكثر من 9 ملايين حالة، وكذلك الأولى من حيث عدد ضحايا الجائحة بنحو 229 ألف متوف.

وينتهي السباق الرئاسي بين الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، المنتمي للحزب الجمهوري، ومنافسه الديمقراطي بايدن، نائب الرئيس السابق الذي تولى هذا المنصب في عهد باراك أوباما، يوم 3 نوفمبر.

ويأتي السباق الانتخابي في الوقت الذي تعيش فيه الولايات المتحدة مشاكل داخلية كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا وأزمة اقتصادية وارتفاع حاد لمستوى البطالة والتوتر الناجم عن قضية العنصرية وعنف الشرطة المترافق باحتجاجات واسعة.

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