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أردوغان يشكر رئيس وزراء اليونان لتضامنه عقب زلزال إزمير

السبت 31 أكتوبر 2020 12:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان يشكر رئيس وزراء اليونان لتضامنه عقب زلزال إزمير



وكالات

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن بالغ شكره لرئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، بسبب تضامنه مع تركيا إثر زلزال بحر إيجة.

ونشر رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، تغريدة قال فيها إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع أردوغان، لتأكيد أهمية التضامن بين اليونان وتركيا.

ورد أردوغان على التغريدة بأخرى باللغة الإنكليزية، قال فيها "السيد رئيس الوزراء، أتقدم بالشكر لك باسمي واسم شعبي".

وأضاف أردوغان: "كما أرجو الصحة والسلامة لكافة أبناء الشعب اليوناني، وأؤكد استعداد تركيا لتقديم شتى أنواع المساعدة لليونان"، وأردف بالإشارة إلى أن "تضامن بلدين جارين في الأوقات العصيبة يعد أثمن من أشياء كثيرة في الحياة".

وفي وقت سابق الجمعة، ضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجات ولاية إزمير غربي تركيا، وفق بيان إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد".

ووفق آخر حصيلة، ارتفع عدد ضحايا الزلزال إلى 17 قتيلا، وأكثر من 700 جريح، بحسب السلطات التركية.

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