فرنسا تعرض المساعدة على تركيا واليونان إثر زلزال بحر إيجه

وكالات

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم الجمعة، إن بلاده تقف إلى جانب الشعبين التركي واليوناني عقب الزلزال الذي ضرب المنطقة، مؤكدا استعداد بلاده لتقديم المساعدة.

وكتب في تغريدة: "زلزال قوي ضرب لتوه تركيا وجزرا يونانية. فرنسا تقف إلى جانب الشبعين التركي واليوناني لمجابهة هذه المحنة المروعة".

وأضاف: "إذا كانت حكومتا هذين البلدين راغبتين في المساعدة، فإن فرنسا بإمكانها إرسالها فورا".

Un puissant séisme vient de toucher la Turquie et des îles grecques. La France se tient aux côté des peuples turc et grec pour faire face à cette terrible épreuve.

Si les gouvernements de ces pays le souhaitent, des secours français peuvent être immédiatement acheminés sur place. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) October 30, 2020



وكانت السلطات اليونانية أعلنت أن تلميذين على الأقل لقيا مصرعهما جراء الزلزال القوي الذي هز اليوم منطقة بحر إيجه.

وألحق الزلازل نفسه أيضا أضرارا كبيرة بولاية إزمير غربي تركيا، حيث خلف 17 قتيلا وأكثر من 709 جرحى، حسب آخر المعطيات.