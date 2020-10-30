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فرنسا تعرض المساعدة على تركيا واليونان إثر زلزال بحر إيجه

السبت 31 أكتوبر 2020 12:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فرنسا تعرض المساعدة على تركيا واليونان إثر زلزال بحر إيجه



وكالات

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم الجمعة، إن بلاده تقف إلى جانب الشعبين التركي واليوناني عقب الزلزال الذي ضرب المنطقة، مؤكدا استعداد بلاده لتقديم المساعدة.

وكتب في تغريدة: "زلزال قوي ضرب لتوه تركيا وجزرا يونانية. فرنسا تقف إلى جانب الشبعين التركي واليوناني لمجابهة هذه المحنة المروعة".

وأضاف: "إذا كانت حكومتا هذين البلدين راغبتين في المساعدة، فإن فرنسا بإمكانها إرسالها فورا".


وكانت السلطات اليونانية أعلنت أن تلميذين على الأقل لقيا مصرعهما جراء الزلزال القوي الذي هز اليوم منطقة بحر إيجه.

وألحق الزلازل نفسه أيضا أضرارا كبيرة بولاية إزمير غربي تركيا، حيث خلف 17 قتيلا وأكثر من 709 جرحى، حسب آخر المعطيات.

#فرنسا #تركيا #اليونان #جيرالد دارمانين #زلزال ازمير #بحر ايجة

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