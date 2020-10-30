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سيارة تقتحم ساحات الحرم المكي وتصطدم بإحدى البوابات (فيديو)

السبت 31 أكتوبر 2020 12:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سيارة تقتحم ساحات الحرم المكي وتصطدم بإحدى البوابات (فيديو)



وكالات

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر اقتحام سيارة ساحات الحرم المكي بمكة واصطدامها بإحدى البوابات.

ونقلت صحيفة "الوئام" المحلية عن مصادر أنه لم يصب أحد بأذى فيما تحفظت الجهات الأمنية على قائد المركبة الذي تشير، مصادر أولية أنه يعاني من اختلالات عقلية.

فيما أظهر أحد الفيديوهات المتداولة رجال الأمن وهم يخرجون السيارة التي اصطدمت بأبواب الحرم المكي، إلى خارج الساحات.

#سيارة #الحرم المكي #مواقع التواصل الاجتماعي #صحيفة الوئام

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