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السراج يتراجع عن استقالته من رئاسة حكومة "الوفاق"

الجمعة 30 أكتوبر 2020 11:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
السراج يتراجع عن استقالته من رئاسة حكومة "الوفاق"



وكالات

أعلن رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، اليوم الجمعة، تراجعه عن استقالته التي كانت مقررة في نهاية شهر أكتوبر الجاري.

وقرر السراج التخلي عن استقالته استجابة لدعوات محلية ودولية وتجنبا لحدوث فراغ سياسي، على حد قوله.

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، دعا السراج، إلى مواصلة أداء مهامه حتى اختيار خلفه تجنبا لأي فراغ سياسي.

فيما حث وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، السراج اليوم على تأجيل قراره حول ترك السلطة نهاية أكتوبر الجاري إلى أجل آخر لضمان استمرار المحادثات التي بدأت بعد اتفاق وقف إطلاق النار.

وأعلن السراج، في سبتمبر، عزمه ترك منصب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وتسليم السلطة لطرف آخر أواخر أكتوبر.

#السراج #حكومة الوفاق #خالد المشري #هايكو ماس #وقف اطلاق نار

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