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قتلى وجرحى في زلزال ازمير

الجمعة 30 أكتوبر 2020 11:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
قتلى وجرحى في زلزال ازمير



وكالات

أعلنت السلطات التركية عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب اليوم الجمعة ولاية إزمير غرب البلاد إلى 17 قتيلا وأكثر من 700 جريح.

وأفادت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" بأن الزلزال أسفر عن مصرع 17 شخصا وإصابة 709 آخرين بجروح متباينة وفقا للمعلومات الواردة حتى الآن. 

وأكدت "آفاد" استمرار أعمال البحث في كافة المدن المتضررة من الزلزال وخاصة إزمير، حيث تجري عمليات الإنقاذ في 17 مبنى، بينما تنفذ القوات المسلحة مسحا جويا.

وتم حتى الآن، حسب "آفاد"، إنقاذ نحو 70 شخصا من تحت الأنقاض في الولاية.

وفي وقت سابق من الجمعة أعفنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن زلزالا بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية إزمير غرب تركيا، مبينة أن مركزه كان على بعد 17 كيلومترا من سواحل مدينة سفريحصار ببحر إيجة وعلى عمق 16.54 كيلومتر تحت سطح الأرض.

وأعلن رئيس بلدية مدينة إزمير التركية، طونج صويار، أن المعلومات الأولية تفيد بانهيار نحو 20 مبنى جراء الزلزال.

بدورها، ذكرت وزارة الدفاع التركية أنه تم تشكيل خلية أزمة تابعة لها إثر زلزال إزمير مع تكليف مروحيتين بالمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ.

من جانبه، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عبر "تويتر": "نتمنى السلامة لجميع مواطنينا الذين تضرروا من الزلزال الذي ضرب إزمير".

وأضاف: "نقف بكافة إمكانيات دولتنا إلى جانب مواطنينا المتضررين من الزلزال، وتحركت كافة المؤسسات والوزارات المعنية للبدء بالأعمال اللازمة".

وأفادت "آفاد" بأنها سجلت 107 هزات أرضية ارتدادية على الأقل بينها 21 تجاوزت قوتها 4 درجات.

كما أسفر الزلزال عن تدمير مبان في جزيرة ساموس اليونانية، حيث قتل تلمذان في إحدى المدارس المحلية إضافة إلى إصابة 8 أشخاص آخرين. 

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