  1. الرئيسية
  2. الرياضة

مقابل "لحظات خاصة" من حياته... بيكهام يحصل على صفقة خيالية مع "نيتفلكس"

الجمعة 30 أكتوبر 2020 11:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقابل "لحظات خاصة" من حياته... بيكهام يحصل على صفقة خيالية مع "نيتفلكس"



وكالات

ذكرت تقارير بريطانية، اليوم الجمعة، أن نجم كرة القدم البريطاني، ديفيد بيكهام، وزوجته فيكتوريا بيكهام، حصلا على صفقة لا تقل قيمتها عن 20 مليون دولار مع شبكة "نيتفلكس" الأمريكية.

عقد بيكهام (45 عاما) الصفقة الكبرى مقابل تقديمه مسلسلا يعرض على شاشة "نيتفلكس"، يتناول حياته، وذلك بمساعدة طاقم تصوير يتبعه أينما ذهب؛ بحسب صحيفة "ذا صن".


كما سيعرض المسلسل لقطات خاصة من حياة بيكهام الأسرية، وكذلك لحظات مرحة من الفترة الأولى من علاقته مع زوجته الحالية فيكتوريا، وهي العضوة السابقة في فريق "سبايس غيرلز" الغنائي.
وكشف مصدر لصحيفة "ذا صن" البريطانية: "إنه انقلاب حقيقي لـ"نيتفلكس"، التي ستظهر جانبا مختلفا تماما لديفيد بيكهام نادرا ما يراه جمهوره".

وتلفت إلى أن "عائلة ديفيد تضم مؤرخين بارعين، كانوا يوثقون بفخر مسيرته المهنية منذ أن كان طفلا واحتفظوا بجميع قصاصات الصحف المحلية القديمة والسجلات المدرسية وصوره مع فريقه على مر السنين".

وبحسب صحيفة "ذا صن"، فإن المسلسل سيبدأ بمشهد لعب ديفيد كرة القدم في الحديقة الخلفية مع والده تيد، ويضم مقابلات وتعليقات من جميع أفراد العائلة.

كما سيتضمن المسلسل زملاءه السابقون في إنجلترا وفرق مانشستر يونايتد وريال مدريد، بما فيهم رونالدو وجاري نيفيل وكريستيانو رونالدو وريان جيجز.

ومن المتوقع أن يعرض المسلسل في أوائل عام 2022، وذلك بعد أن أنشأ ديفيد بيكهام شركته للإنتاج والإعلام الخاصة "Studio 99"، التي تتولى إنتاج المشروع الجديد.

ويشير الرقم "99" إلى (1999) وهو العام الذي تزوج فيه ديفيد وفيكتوريا بعضهما البعض، كما أن الشركة تأسست في عام 2019.

وكانت تقارير قد ذكرت في شهر يونيو/ حزيران أن ديفيد بيكهام كان يجري مفاوضات مع كل من شبكتي "بي بي سي" البريطانية و"نيتفلكس" الأمريكية لتقديم برنامج طبخ خاص به.

#ديفيد بيكهام #فيكتوريا بيكهام #شبكة نيتفلكس #صحيفة صن #مسلسل #كريستيانو رونالدو #ريال مدريد #انجلترا #كرة القدم #مانشستر يونايتد #ريان جيجز #شبكة بي بي سي #رونالدو البرازيلي

الأكثر قراءة اليوم

إدخال الأموال القطرية إلى غزة

انقطاع الكهرباء عن كامل المناطق.. مصادر أمنية اسرائيلية : لا نستبعد هجوم سايبر ايراني

واشنطن بوست: العالم يترقب الانتخابات الأمريكية وهذه الدول الخاسرة والرابحة منها

البرازيل.. وفاة طفلة بعد إنجابها من رجل أكبر منها بـ33 عاما

ارتفاع اسعار العملات

موقع موريباك : نتائج ابريف 2020 مسابقة ختم الدروس الإعدادية في موريتانيا

صورة: تعرف على آخر تحديثات الخارطة الوبائية لفيروس كورونا في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

دبابة

"الخطر ليس في السوريين".. جنرال اسرائيلي يتحدث عن الاستراتيجية الإسرائيلية الجديدة في سوريا

56

تقرير أمريكي: البنتاغون يخشى من عمليات انتقامية من اغتيال سليماني داخل أمريكا بعد حادث غامض!

الجيش

الجيش الإسرائيلي يغير المعادلة: ترامب لن يدوم.. وهكذا ستكون سيناريوهات الحرب المقبلة مع غزة أو لبنان

ابو عمار

هآرتس: ماذا وراء البطاقة المنسية التي كتبها رابين عن عرفات بعد اتفاق أوسلو؟

ترامب

واشنطن بوست: العالم يترقب الانتخابات الأمريكية وهذه الدول الخاسرة والرابحة منها