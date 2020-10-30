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أردوغان يتوجه لمواطنيه برسالة عقب زلزال إزمير

الجمعة 30 أكتوبر 2020 10:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان يتوجه لمواطنيه برسالة عقب زلزال إزمير



وكالات

تمنى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، السلامة لمواطنيه عقب الزلزال الذي ضرب ولاية إزمير غربي البلاد.


وكتب في تغريدة على "تويتر": "نتمنى السلامة لجميع مواطنينا الذين تضرروا من الزلزال الذي ضرب إزمير".

وأضاف: "نقف بكافة إمكانيات دولتنا إلى جانب مواطنينا المتضررين من الزلزال، ولقد تحركت كافة المؤسسات والوزارات المعنية للبدء بالأعمال الإغاثية اللازمة"

وضرب زلزال في وقت سابق، بلغت قوته 6.6 درجات على مقياس ريختر، ولاية إزمير غربي تركيا.

وأشار بيان صادر عن رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، إن "زلزالا وقع بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر، مركزه بحر إيجة، قبالة سواحل مدينة سفري حصار، غربي البلاد".

وأضاف، أن "الزلزال وقع على بعد 17 كيلومترا من سواحل المدينة التابعة لولاية إزمير، وعلى عمق 16.54 كيلومتر تحت سطح الأرض".

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