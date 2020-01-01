  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

تقرير أمريكي: البنتاغون يخشى من عمليات انتقامية من اغتيال سليماني داخل أمريكا بعد حادث غامض!

الجمعة 30 أكتوبر 2020 10:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير أمريكي: البنتاغون يخشى من عمليات انتقامية من اغتيال سليماني داخل أمريكا بعد حادث غامض!



واشنطن /سما/

أفادت شبكة NBC بأن المسؤولين الأمريكيين يخشون من أن عمليات انتقامية من اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني قد تطال مسؤولين كبار في البنتاغون داخل الولايات المتحدة.

ونقلت الشبكة أمس الخميس عن خمسة مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى مطلعين على الموضوع تأكيدهم أن المسؤولين في الجيش ووكالة المخابرات المركزية CIA  ومكتب التحقيقات الفدرالي FBI أبلغوا بوجود خطر أمني مزعوم يواجه كبار مسؤولي الدفاع الأمريكيين، خلال إفادات نظمت الشهر الماضي في مقر وزارة الخارجة بمشاركة مسؤول بارز من البنتاغون.

وذكرت الشبكة أن الإفادات جاءت على خلفية حادث غامض تعرضت له سيارة مسؤول بارز في وزارة الدفاع لدى مغادرته مقر البنتاغون في مساء 22 سبتمبر.

وأوضح البنتاغون في تقرير بشأن الحادث، حسب الشبكة، أن سيارة أخرى تحمل لوحات مسجلة في فيرجينيا رافقت سيارة المسؤول لمسافة قصيرة على مدى خمسة-سبعة أميال، وكان سائقها الذي تبين لاحقا أنه مواطن إيراني يقود السيارة في بعض الأحيان "بطريقة عدوانية".

وأشار المسؤولون إلى أن البنتاغون أصدر على خلفية الحادث إنذارا أمنيا وتبادل المعلومات بشأنه مع أجهزة إنفاذ القانون.

وأكدت الشبكة وجود خلافات بين البنتاغون ومكتب التحقيقات الفدرالي بشأن خطورة الحادث وما إذا كان يمثل محاولة لمهاجمة المسؤول الدفاعي، مشيرة إلى أن وزارة الدفاع أبدت قلقا أكبر إزاء الموضوع، فيما خلص تحقيق FBI إلى أن الحادث لا يمثل جزءا من أي مخطط أكبر موجه ضد قادة الجيش ولا علاقة له بإيران مباشرة.

ولفت المسؤولون إلى أن المسؤولين خلال الإفادات المذكورة بحثوا معلومات عن حسابات السائق الإيراني في مواقع التواصل الاجتماعي تدل على وجود أصدقاء في إيران وأفغانستان لديه.

ولم يكشف المسؤولون عما إذا كانت السلطات استجوبت أو أوقفت السائق الإيراني على خلفية الحادث.

وقال بعض المسؤولين إن تلك الإفادات رجحت وجود خطر تنفيذ عمليات انتقامية داخل الولايات المتحدة من اغتيال سليماني الذي قتل بغارة أمريكية قرب مطار بغداد مطلع العام الجاري.

وأوضحت الشبكة أن المسؤولين في الإفادات رجحوا أن الخطر المزعوم يهدد المسؤولين العسكريين البارزين الذين كان لديهم دور في اتخاذ قرار اغتيال سليماني وتنفيذ العملية، وتحدثوا عن قائمة مزعومة تضم أسماء القياديين العسكريين الذين يمثلون أهدافا محتملة. "RT"

#عمليات انتقامية #اغتيال سليماني #ايران #الحرس الثوري الإيراني #فليق القدس #العراق #البنتاغون #الولايات المتحدة #البيت الابيض #طهران #واشنطن #وكالة المخابرات المركزية CIA

الأكثر قراءة اليوم

إدخال الأموال القطرية إلى غزة

انقطاع الكهرباء عن كامل المناطق.. مصادر أمنية اسرائيلية : لا نستبعد هجوم سايبر ايراني

واشنطن بوست: العالم يترقب الانتخابات الأمريكية وهذه الدول الخاسرة والرابحة منها

البرازيل.. وفاة طفلة بعد إنجابها من رجل أكبر منها بـ33 عاما

ارتفاع اسعار العملات

صورة: تعرف على آخر تحديثات الخارطة الوبائية لفيروس كورونا في قطاع غزة

أغنى رجل في العالم يخسر 6.8 مليار دولار في يوم واحد

الأخبار الرئيسية

الجيش

الجيش الإسرائيلي يغير المعادلة: ترامب لن يدوم.. وهكذا ستكون سيناريوهات الحرب المقبلة مع غزة أو لبنان

ابو عمار

هآرتس: ماذا وراء البطاقة المنسية التي كتبها رابين عن عرفات بعد اتفاق أوسلو؟

ترامب

واشنطن بوست: العالم يترقب الانتخابات الأمريكية وهذه الدول الخاسرة والرابحة منها

الحسيني

كتاب “إما نحن وإما هم”… هل حسمت معركة القسطل واستشهاد عبد القادر الحسيني قضية فلسطين؟

89

"رسائل من البشير لاسرائيل".. صراع داخل أجهزة الأمن الإسرائيلية: من دفع الاتفاق مع السودان؟