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"رويترز": إصابات كورونا في أمريكا تتخطى حاجز التسعة ملايين

الجمعة 30 أكتوبر 2020 10:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
"رويترز": إصابات كورونا في أمريكا تتخطى حاجز التسعة ملايين



وكالات

تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة يوم الجمعة حاجز التسعة ملايين.

وزاد عدد حالات الإصابة بواقع مليون في غضون أسبوعين فيما تواجه الدولة الأكثر تضررا في العالم عودة تفشي الوباء قبيل الانتخابات، علما أن الحالات تزداد بوتيرة أسرع من أي وقت مضى.

وكان الرقم القياسي السابق لمليون حالة جديدة خلال تفشي العدوى في يوليو وأغسطس، عندما استغرق الأمر 16 يوما.

أما الآن فقد سجلت البلاد أكثر من مليون حالة في 14 يوما وسط غياب أي مؤشر على تباطؤ تفشي المرض.

والخميس، سجلت الولايات المتحدة رقما قياسيا يوميا بلغ 91254 حالة جديدة.

وفي المتوسط​، سجلت البلاد أكثر من 77000 حالة يوميا في الأيام السبعة الماضية، وهو ما يعادل مثلي المستوى الذي رصد قبل شهرين.

وبلغت أعداد مرضى "كوفيد-19" الذين يدخلون المستشفيات أرقاما قياسية في 21 ولاية من أصل 50 ولاية، كما وتتجه الوفيات أيضا إلى الارتفاع ووصلت إلى ما يقرب من 230 ألفا.

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