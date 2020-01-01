  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الاتحاد الأوروبي يدعو لسرعة إصلاح منظمة الصحة العالمية وللشفافية بشأن الجائحة

الجمعة 30 أكتوبر 2020 10:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي يدعو لسرعة إصلاح منظمة الصحة العالمية وللشفافية بشأن الجائحة



بروكسل /سما/

قال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إنه على منظمة الصحة العالمية تطبيق تغييرات بسرعة وأن تحصل على مزيد من الصلاحيات لمواجهة الجائحات.

كما طلب المسؤول أن تكشف المنظمة عن إخفاقات الدول الأعضاء فيها خلال التعامل مع الطوارئ الصحية. وفق( رويترز)

وجاءت التصريحات في مؤتمر عبر الفيديو لوزراء الصحة في دول الاتحاد الأوروبي، صادقوا فيه على وثيقة من التكتل تدعو لإصلاحات في المنظمة التابعة للأمم المتحدة تحدد للمرة الأولى مجموعة من التغييرات السريعة المطلوبة لتعزيز صلاحيات منظمة الصحة العالمية ومواردها، كما ورد حصريا في تقرير نشرته "رويترز" في سبتمبر.

وقال وزير الصحة الألماني ينس سبان، في مؤتمر صحفي: "الجائحة التي نمر بها تشكل تحديا ضخما، لكن من المهم للغاية أن يجري النقاش بشأن إصلاح منظمة الصحة العالمية بالتوازي مع ذلك".

ولم يذكر متى يقترحون البدء في عملية الإصلاح لكنه شدد على أن المنظمة يجب أن تخرج بعد تلك الإصلاحات أسرع في مواجهة الأزمات الصحية وأن تشارك الدول الأعضاء فيها المزيد من المعلومات في حالات الطوارئ.

ولم يرد مسؤولون من منظمة الصحة العالمية بعد على بريد إلكتروني يطلب التعليق.

#الاتحاد الاوروبي #منظمة الصحة العالمية #فيروس كورونا #كوفيد 19

الأكثر قراءة اليوم

إدخال الأموال القطرية إلى غزة

انقطاع الكهرباء عن كامل المناطق.. مصادر أمنية اسرائيلية : لا نستبعد هجوم سايبر ايراني

واشنطن بوست: العالم يترقب الانتخابات الأمريكية وهذه الدول الخاسرة والرابحة منها

البرازيل.. وفاة طفلة بعد إنجابها من رجل أكبر منها بـ33 عاما

ارتفاع اسعار العملات

صورة: تعرف على آخر تحديثات الخارطة الوبائية لفيروس كورونا في قطاع غزة

أغنى رجل في العالم يخسر 6.8 مليار دولار في يوم واحد

الأخبار الرئيسية

56

تقرير أمريكي: البنتاغون يخشى من عمليات انتقامية من اغتيال سليماني داخل أمريكا بعد حادث غامض!

الجيش

الجيش الإسرائيلي يغير المعادلة: ترامب لن يدوم.. وهكذا ستكون سيناريوهات الحرب المقبلة مع غزة أو لبنان

ابو عمار

هآرتس: ماذا وراء البطاقة المنسية التي كتبها رابين عن عرفات بعد اتفاق أوسلو؟

ترامب

واشنطن بوست: العالم يترقب الانتخابات الأمريكية وهذه الدول الخاسرة والرابحة منها

الحسيني

كتاب “إما نحن وإما هم”… هل حسمت معركة القسطل واستشهاد عبد القادر الحسيني قضية فلسطين؟