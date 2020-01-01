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"مصر للطيران" تسير غدا 61 رحلة دولية و15 أخرى داخلية

الجمعة 30 أكتوبر 2020 10:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
"مصر للطيران" تسير غدا 61 رحلة دولية و15 أخرى داخلية



القاهرة /سما/

أعلنت شركة "مصر للطيران"، تسيير61 رحلة جوية منتظمة اعتبارا من يوم غد السبت، إلى عواصم ومدن العالم، لنقل ما يقرب من 6500 راكب.

وأوضح بيان للشركة، أن الرحلات إلى كل من الرياض، بيروت، بغداد، أكرا، الدمام، تونس، لاغوس، أبوجا، أبوظبي، لندن، نيويورك، باريس، مدريد، إسطنبول، جنيف، بروكسل، امستردام، كوبنهاغن، دبي، روما، موسكو، برلين، فيينا، فرانكفورت، ميلانو، تونس، أثينا، البحرين.

كما تسير الشركة 15 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان و3 رحلات شحن جوي.

فيما أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولي، اتخاذها جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشى فيروس كورونا، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

#مصر للطيران #رحلات جوية

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