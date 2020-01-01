الرئيس يعزي نظيره التركي بضحايا زلزال إزمير

رام الله / سما /

عزى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الجمعة، نظيره رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان بضحايا زلزال إزمير الذي وقع بعد ظهر اليوم.

وقال الرئيس في برقية تعزية بهذا الخصوص، إننا تابعنا بتأثر كبير أنباء الزلزال المؤسف الذي ضرب مدينة إزمير ومناطق أخرى غرب تركيا الشقيقة، وأدى لوقوع العديد من الضحايا والمصابين من أبناء الشعب التركي الشقيق، إضافة لوقوع خسائر مادية جسيمة.

وقدم الرئيس باسم دولة فلسطين وشعبها وباسمه شخصيا أحر التعازي القلبية والمواساة الأخوية، وأكد وقوفه إلى جانب جمهورية تركيا في هذه الظروف العصيبة.

وأعرب الرئيس عن أمنياته بأن يمن الله عز وجل على الضحايا بواسع رحمته، وعلى المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ تركيا وشعبها بكل خير.