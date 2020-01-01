  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس يعزي نظيره التركي بضحايا زلزال إزمير

الجمعة 30 أكتوبر 2020 09:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يعزي نظيره التركي بضحايا زلزال إزمير



رام الله / سما /

عزى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الجمعة، نظيره رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان بضحايا زلزال إزمير الذي وقع بعد ظهر اليوم.

وقال الرئيس في برقية تعزية بهذا الخصوص، إننا تابعنا بتأثر كبير أنباء الزلزال المؤسف الذي ضرب مدينة إزمير ومناطق أخرى غرب تركيا الشقيقة، وأدى لوقوع العديد من الضحايا والمصابين من أبناء الشعب التركي الشقيق، إضافة لوقوع خسائر مادية جسيمة.

وقدم الرئيس باسم دولة فلسطين وشعبها وباسمه شخصيا أحر التعازي القلبية والمواساة الأخوية، وأكد وقوفه إلى جانب جمهورية تركيا في هذه الظروف العصيبة.

وأعرب الرئيس عن أمنياته بأن يمن الله عز وجل على الضحايا بواسع رحمته، وعلى المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ تركيا وشعبها بكل خير.

#الرئيس عباس #رجب طيب اردوغان #تركيا #زلزال إزمير #ضحايا

الأكثر قراءة اليوم

إدخال الأموال القطرية إلى غزة

انقطاع الكهرباء عن كامل المناطق.. مصادر أمنية اسرائيلية : لا نستبعد هجوم سايبر ايراني

واشنطن بوست: العالم يترقب الانتخابات الأمريكية وهذه الدول الخاسرة والرابحة منها

البرازيل.. وفاة طفلة بعد إنجابها من رجل أكبر منها بـ33 عاما

ارتفاع اسعار العملات

صورة: تعرف على آخر تحديثات الخارطة الوبائية لفيروس كورونا في قطاع غزة

أغنى رجل في العالم يخسر 6.8 مليار دولار في يوم واحد

الأخبار الرئيسية

56

تقرير أمريكي: البنتاغون يخشى من عمليات انتقامية من اغتيال سليماني داخل أمريكا بعد حادث غامض!

الجيش

الجيش الإسرائيلي يغير المعادلة: ترامب لن يدوم.. وهكذا ستكون سيناريوهات الحرب المقبلة مع غزة أو لبنان

ابو عمار

هآرتس: ماذا وراء البطاقة المنسية التي كتبها رابين عن عرفات بعد اتفاق أوسلو؟

ترامب

واشنطن بوست: العالم يترقب الانتخابات الأمريكية وهذه الدول الخاسرة والرابحة منها

الحسيني

كتاب “إما نحن وإما هم”… هل حسمت معركة القسطل واستشهاد عبد القادر الحسيني قضية فلسطين؟