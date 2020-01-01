اصدار أول جواز سفر أمريكي بعنوان “إسرائيل” لمواطن ولد في القدس

القدس المحتلة / سما /

قالت السفارة الأمريكية في إسرائيل إنها أصدرت يوم الجمعة، أول جواز سفر يحمل عنوان “إسرائيل” لمواطن ولد في مدينة القدس.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان صحفي، إنه “بعد إعلان وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس، والذي صرحت فيه أن الوزارة ستسمح الآن للمواطنين الأمريكيين المولودين في القدس باختيار إدراج “إسرائيل” أو “القدس” في خانة مكان ميلادهم، صدر (أمس) الجمعة، أول جواز سفر يمثل اللوائح الجديدة في السفارة الأمريكية بالقدس”.

وأشارت إلى انه “تم إصدار جواز السفر لمناحيم زيفوتوفسكي، والذي لديه قضيتين في المحكمة العليا بهذا الشأن، حيث يذكر الجواز الجديد “إسرائيل” مكاناً لميلاده”.

وفي هذا الصدد قال السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان مخاطباً مناحيم زيفوتوفسكي “يشرفني أن أقدم لك أول جواز سفر صادر لمواطن أمريكي مولود في القدس مع تحديد “اسرائيل” مكاناً للميلاد”.

وأضاف فريدمان: “أود أن أشكر وزير الخارجية مايكل بومبيو على قيادته. لا يخفى على أحد أنه تحت الإدارة السابقة، لم تكن وزارة الخارجية لتغيّر التسمية في جواز السفر حتى بعد الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. تجاوز الوزير بومبيو تلك البيروقراطية وجعل سياسة جوازات السفر لدينا تتماشى مع سياستنا الخارجية والمنطق”.

وتابع السفير الأمريكي في إسرائيل: “أخيرًا، أود أن أشكر الرئيس دونالد ترامب الذي بدأ الحركة في هذا الاتجاه. بنقل سفارتنا إلى القدس، حافظ الرئيس ترامب على وعد مقدس وعزز التزامنا بالوقوف مع أصدقائنا وعدم التراجع أبدًا في مواجهة المعارضة أو التهديدات الواهية. لقد تعززت مكانتنا كأمة إلى حد كبير وذلك بفضل شجاعة وتصميم الرئيس ترامب”.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية اعلنت، الخميس، إنه سيتمكن الآن المواطنون الأمريكيون المولدون في القدس من طلب وضع إما “القدس” أو “إسرائيل” كمكان ميلادهم في الوثائق القنصلية.

وقالت السفارة الأمريكية “سيستمر المواطنون الأمريكيون المولدون في القدس، والذين لا يحددون “إسرائيل” كمكان ميلادهم في طلبات الحصول على الخدمات القنصلية، بالحصول على وثائق تشير إلى “القدس” كمكان ميلادهم”.

وأضافت: “لا تغيير على التوجيهات الحالية التي تسمح باستخدام “فلسطين” في بعض الحالات لأولئك الذين ولدوا قبل 14 أيار/مايو 1948، تغيير هذه السياسة لا يؤثر على المواطنين الأمريكيين المولودين خارج القدس”.

واستدركت: “لا يُطلب من المواطنين الأمريكيين الذين يحملون جوازات سفر سارية المفعول حاليًا، والتي تصنف القدس كمكان ميلاد، الحصول على جوازات سفر جديدة في هذا الوقت، ويجب عليهم السفر باستخدام تلك الجوازات. يتم تشجيع المواطنين الأمريكيين الراغبين في تغيير مكان ميلادهم من القدس إلى إسرائيل على القيام بذلك عند تجديد جواز سفرهم الأمريكي في غضون عام من تاريخ انتهاء صلاحيته”.