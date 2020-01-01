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مركز شباب مخيم عسكر يستضيف اجتماعا للأسرى المحررين

الجمعة 30 أكتوبر 2020 08:56 م / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

 استضاف مركز شباب مخيم عسكر اجتماعا لكادر من الأسرى المحررين، بدعوة من الرئيس الفخري للمركز، الأسير المحرر سمير ابو فايد، وتناول العديد من القضايا الهامة التي تخص الأسرى المحررين.

وتحدث أبو فايد الذي تم الافراج قبل نحو شهرين بعد قضائه 18 عاما في سجون الاحتلال، عن تجربته الطويلة في الاسر، وعن معاناة الاسرى وظروفهم الصعبة خلف القضبان والانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل سلطات الاحتلال. وشدد على اهمية الفعاليات التضامنية التي تنظمها المؤسسات التي تعنى بقضايا الاسرى، مطالبا بتوسيع المشاركة فيها رسميا وشعبيا.

وناقش المجتمعون عبر مداخلاتهم العديد من الأفكار والاليات التي من شأنها أن تسهم في إيجاد حلول للمشاكل العالقة المتعلقة بلمف الاسرى.

وشددوا على ضرورة مواصلة المساعي والعمل من أجل معالجة كافة القضايا التي تتعلق باحتياجات وحقوق الاسرى مع جهات الاختصاص.

#مخيم عسكر #الاسرى المحررين

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