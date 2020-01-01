  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

م. نسيبة يطالب الدول المطبعة ورعاياها بالحصول على تأشيرة فلسطينية

الجمعة 30 أكتوبر 2020 08:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
م. نسيبة يطالب الدول المطبعة ورعاياها بالحصول على تأشيرة فلسطينية



القدس المحتلة / سما /

 طالب المهندس سامر نسيبة الدول العربية التي قامت بالتطبيع مع الكيان الاسرائيلي ورعاياها إلى اتخاذ خطوة رمزية بالحصول على فيزا او تأشيرة من السفارات والممثليات الفلسطينية المنتشرة حول العالم قبل زيارة إسرائيل اذا كانت معنية بالفعل في مساعدة الشعب الفلسطيني والاقرار بحقوقه المشروعة وعلى رأسها الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف . كما حث الجانب الفلسطيني على تبني هذه المبادرة وترويج هذا الاقتراح الذي من شأنه الحد من الاضرار السياسية على القضية الوطنية .

وأوضح نسيبة الشخصية الاعتبار ية الناشطة في القدس ان رسوم الفيزا او التأشيرة يمكن أن ترصد لصندوق قومي لمساعدة مدينة القدس وأهلها الذين يعانون من الحصار المفروض عليهم منذ توقيع اتفاقية أوسلو والذي عزل المدينة وضرب اقتصادها في مقتل ويحاول تمزيق نسيجها الاجتماعي الموحد والمقاوم للاسرلة والتهويد .

وأشار المهندس نسيبة الى ان هذه التأشيرة او الفيزا الرمزية لن يكون لها أي تأثير فعلي لعدم وجود سيطرة فلسطينية على الحدود والمعابر الدولية ، الا ان مثل هذه الخطوة تحمل الكثير من المعاني الرمزية والسياسية التي تؤكد الحق الفلسطيني في القدس عاصمة للدولة الفلسطينية .

و اضاف المهندس نسيبة انه يجب وضع آلية عملية من قبل الجانب الفلسطيني و الدول المطبعة بحيث لا تشكل هذه الخطوة الرمزية عقبة لقدوم الزائر العربي على الحدود او قبل ذلك .

#سامر نسيبة #الدول العربية #التطبيع مع اسرائيل #اسرائيل #فلسطين #تاشيرة دخول

الأكثر قراءة اليوم

إدخال الأموال القطرية إلى غزة

انقطاع الكهرباء عن كامل المناطق.. مصادر أمنية اسرائيلية : لا نستبعد هجوم سايبر ايراني

ارتفاع اسعار العملات

البرازيل.. وفاة طفلة بعد إنجابها من رجل أكبر منها بـ33 عاما

واشنطن بوست: العالم يترقب الانتخابات الأمريكية وهذه الدول الخاسرة والرابحة منها

صورة: تعرف على آخر تحديثات الخارطة الوبائية لفيروس كورونا في قطاع غزة

الكشف عن الاسم والعمر لمنفذ هجوم نيس الفرنسية.. معلومات جديدة بعد زيارة الشرطة التونسية لأسرته

الأخبار الرئيسية

الجيش

الجيش الإسرائيلي يغير المعادلة: ترامب لن يدوم.. وهكذا ستكون سيناريوهات الحرب المقبلة مع غزة أو لبنان

ابو عمار

هآرتس: ماذا وراء البطاقة المنسية التي كتبها رابين عن عرفات بعد اتفاق أوسلو؟

ترامب

واشنطن بوست: العالم يترقب الانتخابات الأمريكية وهذه الدول الخاسرة والرابحة منها

الحسيني

كتاب “إما نحن وإما هم”… هل حسمت معركة القسطل واستشهاد عبد القادر الحسيني قضية فلسطين؟

89

"رسائل من البشير لاسرائيل".. صراع داخل أجهزة الأمن الإسرائيلية: من دفع الاتفاق مع السودان؟