انطلاق التجارب السريرية على لقاح كورونا الاسرائيلي الاحد القادم

القدس المحتلة / سما /

تبدأ في الاول من تشرين ثاني/نوفمبر القادم مرحلة التجارب السريرية للقاح كورونا الذي طوره المعهد البيولوجي الاسرائيلي، واعلن مستشفى هداسا في مدينة القدس صباح اليوم ان المشترك الاول الذي سيحصل على اللقاح في المستشفى هو شاب بجيل 34 عاما يدرس لشهادة الدكتوراة ، تطوع بالمشاركة في التجربة

واستكملت وحدة الابحاث السريرية في هداسا كافة الاستعدادات لاعطاء اللقاح، والذي سيتلقاه المتبرع الاول صباح الاحد.

ويستخدم اللقاح الاسرائيلي الذي تم تطويره في المعهد البيولوجي تقنية مشابهة للتي استخدمت بنجاح قبل فترة ضد فيروس الايبولا، ويشار الى ان عددا ليس بقليل من الاعراض الجانبية سجلت بسبب هذه التقنية، جزء منها خطير مثل التهاب في المفاصل الذي استمر لفترة معينة.

وزارة الامن الاسرائيلي تعقب على الامر وتقول انه في المقابل يدور الحديث عن تقنية اثبتت فاعليتها ونجاحها وان الاعراض الجانبية الناتجة عن لقاح الايبولا كانت طفيفة.

ونشر بروتوكول تجربة المعهد البيولوجي مساء اليوم على موقع ادارة الغذاء والدواء الامريكية، هذا الامر يعتبر اشارة جيدة، حيث يضمن هذا الشفافية والرقابة العالية. في المرحلة الاولى سيحصل على اللقاح اشخاص من جيل 18 حتى 55 ، وبعد ذلك سيتم تجربته على اشخاص من عمر 56 حتى 85 عاما.