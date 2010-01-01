  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

تقرير: "احتمال نجاح مباحثات ترسيم الحدود بين اسرائيل ولبنان اقل من 50 بالمئة"

الجمعة 30 أكتوبر 2020 07:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير: "احتمال نجاح مباحثات ترسيم الحدود بين اسرائيل ولبنان اقل من 50 بالمئة"



القدس المحتلة / سما /

نقلت هيئة البث الرسمية "كان" عن مسؤول اسرائيلي مطلع على المحادثات بين اسرائيل ولبنان حول ترسيم الحدود البحرية مساء الجمعة "ان احتمالات نجاح هذه المباحثات ليست عالية" وذلك بعد الجولة الثانية من المفاوضات التي انتهت امس ، وبرأيه ان احتمالات نجاح هذه المباحثات أقل من 50%.  

وبرأي هذ المسؤول، انه رغم ان المباحثات التي اجريت امس ستستمر حتى تشرين ثاني/نوفمبر ولم تنهار، لكن الجانب اللبناني قام بأمر استفزازي وعرض خريطة تتجاوز الحدود البحرية التي قدمها لبنان نفسه الى الامم المتحدة عام 2010. 

وقال هذا المسؤول ان الجانب الاسرائيلي عرض خريطة تخصة، وبها تمتد الحدود شمالا أكثر اعتمادا على عرض اسباب مفصلة، واضاف المسؤول ان الجانب الاسرائيلي لم يعرض الخريطة كمطلب، لان اسرائيل تحترم الخط الحدودي الذي قدمته الى الامم المتحدة وتطالب الجانب اللبناني العودة الى خط الخلاف الحدودي الاصلي وعدم خلق خلافات جديدة. 

وكانت صحيفة "الشرق الاوسط" افادت امس نقلا عن مصادر مطلعة ان الجولة الثانية من المباحثات بين اسرائيل ولبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية وصفت بانها "جيدة" وان المفاوضات العملية بدأت بين الجانبين. 

#مباحثات ترسيم الحدود #لبنان #اسرائيل #ترسيم الحدود البحريّة #الحدود اللبنانية

الأكثر قراءة اليوم

إدخال الأموال القطرية إلى غزة

انقطاع الكهرباء عن كامل المناطق.. مصادر أمنية اسرائيلية : لا نستبعد هجوم سايبر ايراني

ارتفاع اسعار العملات

البرازيل.. وفاة طفلة بعد إنجابها من رجل أكبر منها بـ33 عاما

واشنطن بوست: العالم يترقب الانتخابات الأمريكية وهذه الدول الخاسرة والرابحة منها

صورة: تعرف على آخر تحديثات الخارطة الوبائية لفيروس كورونا في قطاع غزة

الكشف عن الاسم والعمر لمنفذ هجوم نيس الفرنسية.. معلومات جديدة بعد زيارة الشرطة التونسية لأسرته

الأخبار الرئيسية

الجيش

الجيش الإسرائيلي يغير المعادلة: ترامب لن يدوم.. وهكذا ستكون سيناريوهات الحرب المقبلة مع غزة أو لبنان

ابو عمار

هآرتس: ماذا وراء البطاقة المنسية التي كتبها رابين عن عرفات بعد اتفاق أوسلو؟

ترامب

واشنطن بوست: العالم يترقب الانتخابات الأمريكية وهذه الدول الخاسرة والرابحة منها

الحسيني

كتاب “إما نحن وإما هم”… هل حسمت معركة القسطل واستشهاد عبد القادر الحسيني قضية فلسطين؟

89

"رسائل من البشير لاسرائيل".. صراع داخل أجهزة الأمن الإسرائيلية: من دفع الاتفاق مع السودان؟