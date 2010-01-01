تقرير: "احتمال نجاح مباحثات ترسيم الحدود بين اسرائيل ولبنان اقل من 50 بالمئة"

القدس المحتلة / سما /

نقلت هيئة البث الرسمية "كان" عن مسؤول اسرائيلي مطلع على المحادثات بين اسرائيل ولبنان حول ترسيم الحدود البحرية مساء الجمعة "ان احتمالات نجاح هذه المباحثات ليست عالية" وذلك بعد الجولة الثانية من المفاوضات التي انتهت امس ، وبرأيه ان احتمالات نجاح هذه المباحثات أقل من 50%.

وبرأي هذ المسؤول، انه رغم ان المباحثات التي اجريت امس ستستمر حتى تشرين ثاني/نوفمبر ولم تنهار، لكن الجانب اللبناني قام بأمر استفزازي وعرض خريطة تتجاوز الحدود البحرية التي قدمها لبنان نفسه الى الامم المتحدة عام 2010.

وقال هذا المسؤول ان الجانب الاسرائيلي عرض خريطة تخصة، وبها تمتد الحدود شمالا أكثر اعتمادا على عرض اسباب مفصلة، واضاف المسؤول ان الجانب الاسرائيلي لم يعرض الخريطة كمطلب، لان اسرائيل تحترم الخط الحدودي الذي قدمته الى الامم المتحدة وتطالب الجانب اللبناني العودة الى خط الخلاف الحدودي الاصلي وعدم خلق خلافات جديدة.

وكانت صحيفة "الشرق الاوسط" افادت امس نقلا عن مصادر مطلعة ان الجولة الثانية من المباحثات بين اسرائيل ولبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية وصفت بانها "جيدة" وان المفاوضات العملية بدأت بين الجانبين.