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اسرائيل تبلغ تركيا استعدادها تقديم المساعدة للمتضررين من زلزال ازمير

الجمعة 30 أكتوبر 2020 07:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تبلغ تركيا استعدادها تقديم المساعدة للمتضررين من زلزال ازمير



القدس المحتلة / سما /

على خلفية الزلزال بقوة 6.6 درجات على سلم ريختر والذي ضرب مدينة ازمير التركية وأسفر عن ضحايا واضرار مادية، اصدر وزير الامن الاسرائيلي بيني غانتس اليوم تعليمات للجيش الاسرائيلي ان يكون مستعدا لتقديم مساعدات طارئة الى تركيا. 

وافاد البيان الصادر انه بعد اعلان هذه الاوامر اجريت محادثة بين ممثلين عن الجيش الاسرائيلي والملحق العسكري التركي في اسرائيل، تم خلالها تبليغ السطات التركية ان جهاز الامن الاسرائيلي ودولة اسرائيل يتشاطرون معهم حزنهم على الكارثة، وانهم على استعداد لارسالة بعثة خاصة بشكل فوري تشارك في عمليات الانقاذ في المباني المتضررة والتي هدمت جراء الزلزال ونشر مستشفى ميداني يقوم بمعالجة المصابين الكثيرين. 

وقال غانتس :"دولة اسرائيل وقوات الامن دائما سيقدمون يد المساعدة الانسانية للمواطنين المتضررين في كل مكان، مع استخدام القدرات والتجربة المتراكمة التي كسبها الجيش على مر السنوات للتعامل مع حالات الطوارئ". 

وأعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد"، حدوث 6 هزات ارتدادية في بحر إيجة، عقب الزلزال الذي ضرب ولاية إزمير ظهر الجمعة،وتسببت الزلزال الذي ضرب ازمير صباحا ودرجته 6.6 بمقتل 4 اشخاص واصابة 120 في حصيلة اولية. 

والزلزال الذي شعر به الناس من اسطنبول حتى أثينا، ضرب على مقربة من مدينة إزمير الساحلية التركية البالغ عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أنه تم تسجيل الزلزال على بعد 14 كلم قبالة بلدة نيون كارلوفاسيون على جزيرة ساموس اليونانية في بحر إيجه. 

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