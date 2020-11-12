تحويل للاداري وتمديد توقيف أسرى والافراج عن اخرين

رام الله / سما /

سلمت سلطات الاحتلال ، اليوم ، الأسير يزن اشتية من مدينة نابلس ، قراراً بتحويله للاعتقال الإداري لمدة 4 شهور، علما أنه اعتقل قبل ثلاثة أسابيع ، كما اصدرت قرار اعتقال إداريا لمدة 6 شهور بحق الأسير أحمد إبراهيم عويس من مخيم عايدة ، علما أنه اعتقل قبل 8 أيام .

من جهة اخرى ، مددت محكمة الاحتلال العسكرية في سالم ، اعتقال الأسير محمد عدنان دويكات من عراق التاية شرقي نابلس، حتى تاريخ 12/11/2020، وهو معتقل منذ منتصف ايلول الماضي ، كما مددت توقيف معمر خليل فارس من جنين ، لمدة شهر علماً انه موقوف منذ عام .

كما افرج الاحتلال عن الأسير عبد الهادي أبو عيشة من مدينة الخليل، بعد اعتقال دام 18 شهرا ، والأسير ورد عبدة من قرية كفر نعمة بمحافظة رام الله، بعد قضاء عام في خلف القضبان وعن الأسير عبد الله البرغوثي، من بلدة كوبر بعد اعتقال دام 20 شهرا إداريا.