الجهاد الاسلامي: الادارة الامريكية عدو للشعب الفلسطيني و لا يجب الرهان عليها

غزة /سما/

ردا القيادي بحركة الجهاد الاسلامي، احمد المدلل على تصريح بومبيو وزير الخارجية الأمريكي بالطلب من الامريكان مواليد القدس ان يسجلوا في جوازات سفرهم مكان الميلاد "اسرائيل".

و قال المدلل في تصريح له اليوم الجمعة ان تصريح بومبيو هذا يأتي في سياق الخطوات الاستكمالية لتنفيذ بنود جريمة صفقة القرن التي تعمل امريكا وبكل وقاحة على تنفيذها على أرض الواقع.

و أشار القيادي بالجهاد الى أن الادارة الامريكية تضرب بعرض الحائط بكل القوانين الدولية، والتي تعتبر القدس أرضا فلسطينية عربية وهى بذلك تشن عدوانا جديدا على الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية .

و وصف المدلل امريكا بأنها عدوة للشعب الفلسطيني والشعوب الحرة.

و اضاف: "اننا نؤكد بأن ذلك لن يغير من مكانة القدس شيئا وستظل معركتنا مستمرة ومقاومتنا متواصلة حتى تحرير القدس والأقصى، هذا عهدنا الى رسول الله في ذكرى مولده وعهدنا الى كل الشهداء الذين قضوا من اجل تحرير القدس" .

و قال: "يجب الا نراهن على ان تكون امريكا طرفا نزيها، ونطالب الرئيس الفلسطيني اولا بقطع العلاقات كلية مع الإدارة الامريكية واعلان امريكا عدوة لشعبنا وعدم الرهان على العودة الى المفاوضات".

و دعا المدلل لتفعيل مخرجات لقاء الامناء العامين واولها القيادة الموحدة لإدارة المقاومة الشعبية في القدس والضفة وان القدس كلها ستبقى عاصمة فلسطين .

و طالب القيادي المدلل أمتنا العربية والاسلامية بالدفاع عن القدس وهى ارض اسلامية مباركة لها مكانتها الكبيرة وجزء من عقيدتنا وهى محط مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبوابة السماء.