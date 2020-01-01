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غزة: مسيرات جماهيرية حاشدة لحماس رفضا للاساءة للرسول

الجمعة 30 أكتوبر 2020 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: مسيرات جماهيرية حاشدة لحماس رفضا للاساءة للرسول



غزة /سما/

خرج الالاف من انصار حركة حماس في مسيرات جماهيرية في محافظات قطاع غزة الخمس من شمال القطاع الى جنوبه رفضا للاساءة للنبي محمد "صلى الله عليه وسلم".

وردد المشاركون في المسيرات شعارات تدين موقف الرئيس الفرنسي واحرقوا صورا له مطالبين بمقاطعة البضائع الفرنسية.

وقال القيادي في حماس حماد الرقب خلال مسيرة بخان يونس ان المسيرات تاتي لاعلاء الصوت أن مشاعر المسلمين أمام شكل غريب من أشكال العنصرية للنيل من الرسول.

واضاف" ما قام به ماكرون عواء لا مكان له من الإعراب وستمضي قافلة الإسلام".

واكد ان "الرئيس ماكرون تحدى بأقواله قراب 2مليار مسلم دون الاكتراث لمشاعر هؤلاء المسلمين مؤكدا ان من جرح مشاعر المسلمين على مستوى العالم يفهم تمامًا أن هذا الدين عظيم والمجد له قادم".

ودعا الرقب عقلاء فرنسا الى عدم تجاوز الخطوط الحمراء مهما كان السبب والمناسبة

ودعا الرقب لمقاطعة المنتجات الفرنسية على مستوى العالم مطالبا الأمة العربية والاسلامية بأن يكون موقفها أكثر تقدمًا لأن الموقف حتى الأن ليس بالمستوى المطلوب
كما دعا الدول لسحب السفراء وكافة أشكال المقاطعة لفرنسا وعدم التعامل مع مؤسساتها.

وطالب السلطة الفلسطينية بسحب السفير الفلسطيني من باريس لإيصال رسالة قوية بأن ما قام به ماكرون غير مقبول وتجاوز لكل الخطوط

#حماس #قطاع غزة #مسيرة العودة #الرسول محمد #الرسوم المسيئة للرسول #فرنسا

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