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اصابة شاب برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

الجمعة 30 أكتوبر 2020 04:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
اصابة شاب برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم



قلقيلية /سما/

اصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية المناهضة للاستيطان والتي خرجت نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم.

وافاد الناطق الاعلامي في اقليم قلقيلية منسق المثاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي ان العشرات من جنود الاحتلال ووحدات ما يسمى بحرس الحدود هاجموا المشاركين في المسيرة بالاعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الغاز والصوت مما ادى لاصابة احد الشبان بعيار معدني في اليد واخرين بالاختناق عولجوا ميدانيا.

واشار شتيوي ان جنود الاحتلال اقتحموا البلدة واعتلوا اسطح منازل المواطنين ولاحقوا الشبان الى محيط مسجد عمر بن الخطاب فيما تم كشف كمائن نصبها الجنود في منازل مهجورة بهدف اعتقال الشبان دون تسجيل اية اعتقالات.

و انطلقت المسيرة بمشاركة واسعة من اهالي البلدة نصرة للرسول صلى الله عليه وسلم فيما ردد المشاركون الشعارات الوطنية الداعية لتصعيد المقاومة لانهاء الاحتلال.

#مواجهات #اصابات بالاختناق #قوات الاحتلال #قلقيلية

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