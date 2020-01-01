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وزيرة الصحة : تسجيل 8 وفيات و504 إصابات بكورونا و448 حالة تعافٍ

الجمعة 30 أكتوبر 2020 02:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة : تسجيل 8 وفيات و504 إصابات بكورونا و448 حالة تعافٍ



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.7 %، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأضافت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 7 وفيات في الضفة الغربية (مواطن 60 عاما من عبوين، مواطنة 86 عاماً، ومواطن 60 عاما من رام الله، مواطن 50 عاما، مواطنة 56 عاماً من الخليل، مواطن 69 عاما من سلفيت، مواطن 52 عاما من أريحا)، مواطن 53 عاماً من رفح.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 313 حالة في الضفة الغربية (الخليل 38، نابلس 65، طولكرم 48، قلقيلية 18، جنين 30، رام الله والبيرة 104، سلفيت 2، طوباس 8)، قطاع غزة 135.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (37)، محافظة نابلس (82)، محافظة بيت لحم (49)، محافظة قلقيلية (7)، محافظة رام الله والبيرة (35)، جنين (34)، أريحا والأغوار (11)، سلفيت (33)، طولكرم (23)، طوباس (3)، قطاع غزة (178)، ضواحي القدس (12).
ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 39 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 6 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

#وزيرة الصحة #فيروس كورونا #الضفة #غزة

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