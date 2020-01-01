افضل طرق واغذية لزيادة الحيوانات المنوية!

وكالات / سما /

تبحثين عن اغذية لزيادة الحيوانات المنوية عند الرجل وغيرها من الطرق الطبيعية وتريدين معرفة اذا كانت قلة الحيوانات المنوية مناسباب تأخر الحمل بعد عدة ولادات؟ تابعي اذا عائلتي في هذا الموضوع العلمي الذي تجيبك فيه عن كل هذه التساؤلات التي تقلق الرجل والمراة على حد سواء.

لتعزيز فرص الحمل والانجاب يجري الطبيب عدة فحوصات للزوجين ومنها اختبار لقياس عدد وسرعة الحيوانات المنوية للتأكد من قدرتها على تلقيح البويضة. لكن ما هي اسباب قلتها وهل من اغذية لزيادة الحيوانات المنوية عند الرجل؟

اسباب قلة الحيوانات المنوية!

قبل ان نكشف لك في مرحلة لاحقة اغذية لزيادة الحيوانات المنوية، لا بد من ان نستعرض لك في ما يلي اسباب قلة الحيوانات المنوية:

المعاناة من دوالي الخصيتين وهو نوع من الورم الذي يصيب الاوعية التي تفرغ الخصية

الاصابة بالتلوث او العدوى التي تصيب الخصية نتيجة الامراض المنقولة جنسيا وتؤدي الى التهاب الخصيتين وبالتالي تتسبب بقلة الحيوانات المنوية

المعاناة من بعض الامراض التي تصيب الخصية وتؤدي الى ضعف انتاج الحيوانات المنوية ومنها الحصبة الالمانية

المعاناة باضطرابات هرمونية لا سيما نقص انتاج هرمون التستوسترون

تعامل الجهاز المناعي مع الحيوانات المنوية على انها اجسام غريبة لا سيما بعد اجراء بعض انواع الجراحات

المعاناة من مشاكل في القذف اي ما يعرف بالقذف او العكسي نتيجة الاصابة ببعض الامراض ومنها السكري

اغذية لزيادة الحيوانات المنوية!

اذا وبعد ان كشفنا لك اعلاه الاسباب، نطلعك في ما يلي على افضل انواع اغذية لزيادة الحيوانات المنوية:

الثوم: الغني بالمواد المضادة بالاكسدة وبالأليسين الذي ينشط الدورة الدموية ويزيد من تدفق الدم الى الخصيتين وبالتالي يزيد من انتاج الحيوانات المنوية.

الرمان: يحتوي الرمان على الكثير من الالياف الطبيعية التي تعزز الانتصاب عند الرجل كما يزيد من انتاج هرمون التستوسترون وبالتالي يزيد عدد الحيوانات المنوية.

الطماطم: تحتوي الطماطم على المواد المضادة للاكسدة والتي تزيد الحيوانات المنوية وتحسن من سرعتها وحركتها وتقي من تشوهاتها وهذا ما يزيد من خصوبة الرجل.

السبانخ: التي تحتوي على حمض الفوليك والذي يلعب دورا بالغ الاهمية في تعزيز خصوبة الرجل خصوصا انها تساعد في انتاج عدد اكبر من الحيوانات المنوية الصحية وغير المشوهة.

الشوكولاته الداكنة: وهي تعتبر مصدرا مهم للحمض الاميني الذي يزيد انتاج السائل المنوي وبالتالي عدد الحيوانات المنوية.

الموز: الغني بالفيتامينات لا سيما فيتامين B6 الذي يزيد من عدد الحيوانات المنوية ويحسن نوعيتها ويعزز فعاليتها وجودتها وحركتها.

نصائح لزيادة الحيوانات المنوية!

تماما كما سبق واطلعناك في موضوع آخر على طرق تعزز الخصوبة عند الرجل، نقدم لك في ما يلي ابرز النصائح لزيادة عدد الحيوانات المنوية:

الحرص على اتباع نظام غذائي صحي غني بالالياف الطبيعية والفيتامينات التي تزيد الحيوانات المنوية وتحسن جودتها وحركتها

الحرص على ممارسة التمارين الرياضية التي تعزز الدورة الدموية وتزيد من انتاج هرمون التستوسترون الذي يويد من عدد الحيوانات المنوية.

تجنب العادات الخاطئة ومنها تناول اطعمة غير صحية وغنية بالدهون والسكريات والتدخين الذي يؤثر على نسبة تدفق الدم الى الخصيتين.

تجنب التوتر والاجهاد والغضب الشديد وهي تعتبر من المشاكل النفسية التي تخلق خللا في توازن الهرمونات في الجسم وتؤثر بالتالي على الحيوانات المنوية.