وكالات / سما /

ان كنت تتساءلين من هي اكثر الابراج حسدا فتعرفي مع عائلتي في هذا المقال على اهم هذه الابراج واكتشفي ان كنت تنتمين الى هذه القائمة.

من المعروف ان للحسد تأثير كبير على حياتك، فهو يسبب الكثير من المشاكل والخلافات ويدمر علاقة الناس ببعضها. وفي هذا المقال سنعرض لك من هي أكثر الأبراج حسداً لتكتشفي ان كنت أنت أو احد اصدقائك من بينها!

برج العقرب

من المعروف ان برج العقرب هو من أكثر الأبراج غيرة، فهو يمتلك مشكلة ثقة مع الآخرين ولا يثق بأحد بسهولة! مواليد برج العقرب هم أشخاص عاطفييون وعدوانييون في الوقت نفسه، فهم يملكون حب السيطرة والتملك ولا يحبون ان يروا أشخاص آخرين ناجحين في حياتهم ويحسدون غيرهم كثيراً على ما يملكون أو يحققون. فانتبهي جيداً من حسد وغيرة هذا البرج لأنه قد يصل أحياناً الى درجة الإنتقام!

برج الجوزاء

على الرغم من شخصيتهم العاطفية والحساسة، يتصدر برج الجوزاء قائمة الأبراج الأكثر مزاجية ومن المتسحيل توقع تصرفاتهم! يعشق مواليد هذا البرج تحقيق اهدافهم والوصول الى أعلى المراتب ولكنهم لا يحبون ان يحقق الآخرين ما يطمحون اليه ولا يسعدون بإنجازات غيرهم. يرغب مولود برج الجوزاء في الحصول على كل ما يمتلكه غيره ويشعر بالغيرة الشديدة في حال حصل أي شخص آخر على شيء لا يملكه!

برج العذراء

ينتمي برج العذراء الى أكثر الأبراج ثقة، فهو نشيط ومنظم وينفذ كل ما يفعله بإتقان مما يجعله محل ثقة للآخرين. ولكن من عيوب هذا البرج انه ينتقد الجميع بشكل لاذع وغير لائق من دون الإهتمام لمشاعرهم ويحب ان يكون دائماً في المقدمة! ينتقد هذا البرج نفسه بشدة ويشعر بالغيرة في حال تفوق أحد عليه ولكن لا يظهر هذا الأمر!