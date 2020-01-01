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حماس: مجازر الاحتلال تستدعى عزله لا التطبيع معه

الجمعة 30 أكتوبر 2020 01:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: مجازر الاحتلال تستدعى عزله لا التطبيع معه



غزة / سما /

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، "إن مجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا تتطلب عزله ومحاسبته لا التطبيع معه".

وجاء ذلك بمناسبة الذكرى الـ64 لمجزرة "كفر قاسم" التي ارتكبتها قوات الاحتلال ضد المواطنين العُزَّل في القرية بتاريخ 29 أكتوبر 1956 وارتقي خلالها 49 مدنيًا.

وذكر المتحدث باسم حماس، فوزي برهوم أن "هذا العدوان وهذه المجازر يتطلب إعلاء صوت الأمة بكافة مستوياتها لعزل الكيان الإسرائيلي وفضحة ومحاسبته على جرائمه وليس دمجه في المنطقة والتطبيع معه، لأن ذلك سيزيد من شهيته للنهش أكثر في جسد الأمة ونهب ثرواتها".

وأشار إلى أن نيل شرف المقاومة و الصمود والتشبث بالأرض والدفاع عنها والتضحية من أجلها واجب الجميع ومن كل المستويات.

وأكد أن كل محاولات تجميل وجه العدو الإسرائيلي وتزوير التاريخ وكي وعي أبناء الأمة لن يكتب لها النجاح.

#حماس #الاحتلال #جرائم #تطبيع #مجزرة كفر قاسم

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