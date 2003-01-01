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تفاقم الحالة الصحية للأسير أبو وعر بعد إعطائه أولى جلسات العلاج الكيميائي

الجمعة 30 أكتوبر 2020 01:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاقم الحالة الصحية للأسير أبو وعر بعد إعطائه أولى جلسات العلاج الكيميائي



القدس المحتلة / سما /

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الجمعة، من تفاقم الحالة الصحية للأسير المريض بالسرطان كمال أبو وعر (46 عاماً)، بعد إعطائه أولى جلسات العلاج الكيميائي، والتي استمرت لأكثر من 12 ساعة، عن طريق جهاز ثبت بالصدر.

وقالت الهيئة في بيان لها، أن الأسير أبو وعر القابع في سجن "عيادة الرملة"، يعاني من التعب والإعياء الشديد، حيث فقد القدرة على الكلام، ويشعر بصعوبة كبيرة في التنفس، ونقصان حاد بالوزن ولا يستطيع تناول الطعام الا من خلال أنبوب خاص موصول بالمعدة، وهناك تخوف حقيقي على حياته كون حالته تعتبر من أصعب وأخطر الحالات المرضية في سجون الاحتلال.

ولفتت إلى أن الأسير أبو وعر تعرض لإهمال صحي متعمد من قبل إدارة سجون الاحتلال، خلال السنوات الماضية، وبات يعاني من سرطان في الحنجرة بدرجة معقدة، حيث أن الورم يزداد حجمه بشكل مستمر، اضافة لظهور ورم جديد فيها.

يذكر بأن الأسير أبو وعر، من بلدة قباطية في جنين، معتقل منذ عام 2003، ومحكوم بالسجن المؤبد 6 مرات و50 عاما.

#اسير #تدهور #كمال أبو وعر #سجون الاحتلال

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