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البرازيل.. وفاة طفلة بعد إنجابها من رجل أكبر منها بـ33 عاما

الجمعة 30 أكتوبر 2020 09:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البرازيل.. وفاة طفلة بعد إنجابها من رجل أكبر منها بـ33 عاما



وكالات

توفيت ضحية اعتداء جنسي تبلغ من العمر 11 عاما في البرازيل، بعد أيام من ولادتها المبكرة لطفل حملت به من رجل عمره 43 عاما، مارس الجنس معها طيلة 3 سنوات.

وقالت الشرطة البرازيلية إن فرانسينيلدو مورايس أقنع الطفلة لوانا كوستا من بلدة أوروارا الريفية في ولاية بارا شمال البرازيل، بالتقاط صور معه كما لو كانا زوجين بالغين في علاقة طبيعية، ونشر عشرات الصور لهما على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يكن أفراد عائلة لوانا على دراية بالاعتداء الجنسي إلا عندما لاحظوا تغيرات في جسدها وأخذوها إلى الطبيب الذي كشف أنها حامل في شهرها الخامس، ما دفع الفتاة إلى إخبار أسرتها عن الإساءات التي تعرضت لها على مدى ثلاث سنوات.

وبحسب خالتها فإن الرجل هدد المجني عليها بألا تخبر أحدا، ونفذ جرائمه بعيدا عن قرية العائلة.

وكانت لوانا في شهرها الخامس من الحمل عندما كان لا بد من تعجيل وضع مولودها، وقد توفيت بعد أربعة أيام من الولادة، في 27 أكتوبر.

ولفتت صحيفة "دايلي ميل" إلى أن الشرطة تبحث عن المتهم الذي لا يزال طليقا.

المصدر: ديلي ميل

#طفلة #انجاب #البرازيل #اعتداء جنسي

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