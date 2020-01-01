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انقطاع الكهرباء عن كامل المناطق الإسرائيلية .. هل تعرضت لهجوم ؟

الجمعة 30 أكتوبر 2020 09:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انقطاع الكهرباء عن كامل المناطق الإسرائيلية .. هل تعرضت لهجوم ؟



القدس المحتلة / سما /

انقطع التيار الكهربائي بشكل مفاجئ، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الجمعة، عن كامل المناطق الإسرائيلية، ما تسبب بحالة إرباك شديدة.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإنه قبيل الساعة الواحدة فجرًا، قطعت الكهرباء عن مناطق واسعة جدًا من المدن الإسرائيلية، قبل أن تقطع عن باقي المدن والأحياء والبلدات، ما تسبب في إطفاء إشارات المرور وتعطل المصاعد في ظل وجود أشخاص فيها، إلى جانب تعطل مصالح كثيرة، ما أربك الإسرائيليين.

وكان الإسرائيليون عبر شبكات التواصل الاجتماعي يتحدثون عن هجوم سبيراني خاصةً وأن الموقع الالكتروني للشركة توقف عن العمل أيضًأ، إلا أن شركة الكهرباء نفت ذلك، مشيرةً إلى أن ما جرى ناجم عن تعطل وحدات الانتاج ما تسبب باضطراب في إمدادات الطاقة.

وعادت الكهرباء بشكل تدريجي للمناطق، كما عاد الموقع الالكتروني للعمل اعتياديًا.

#كهرباء #اسرائيل #انقطاع

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