  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابة ثلاثة فتية برصاص الاحتلال شمال جنين وجراح أحدهم حرجة

الجمعة 30 أكتوبر 2020 09:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة ثلاثة فتية برصاص الاحتلال شمال جنين وجراح أحدهم حرجة



رام الله / سما /

 أصيب الليلة ثلاثة فتية من مخيم جنين برصاص قوات الاحتلال وصفت جراح احدهم بالحرجة.

وافاد شاهد عيان ان الفتية الذين كانوا يمرون بمركبة محلية على الشارع الالتفافي شمال جنين . فوجئوا بخروج قوة من الجنود من بين الاشجار، حيث كانوا ينصبون كمينا، وباشروا باطلاق النار على المركبة واصابته،ا لكن السائق تمكن من السيطرة على المركبة ولاذ بالفرار نحو مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في المدينة.

ووصف الاطباء في غرفة الطواريء حالة المصاب محمد احمد موسى حلاجية (15 عاماً) بالحرجة، فقد اخترقت الرصاصة الظهر من الجهة اليسرى، واستقرت في الداخل، وجرى تحويله إلى مستشفى النجاح في نابلس.

وذكر الاطباء ان حالة المصابين الاخرين طفيفة

#اصابات #الاحتلال #مواجهات #الضفة

الأكثر قراءة اليوم

اسرائيل تبعث رسالة للرئيس عباس عبر ايطاليا.. إليك تفاصيلها

قطع رأس احدهم.. مقتل 3 اشخاص وعدد من الجرحى في هجوم طعن بنيس في فرنسا

صحيفة تكشف تفاصيل جديدة عن زيارة وفد حماس للقاهرة: مساعدات طبية.. وآلية جديدة لعمل معبر رفح

القدرة: غزة لا تحتمل الإغلاق وأعداد إصابات كورونا يشكل خطرًا كبيرًا

الكشف عن الاسم والعمر لمنفذ هجوم نيس الفرنسية.. معلومات جديدة بعد زيارة الشرطة التونسية لأسرته

فرنسا توجه "رسالة سلام" للعالم الإسلامي

ملخص أهداف مباراة الباطن والرائد في الدوري السعودي

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة :تسجيل حالة وفاة و178 إصابة جديدة بفيروس كورونا و135 حالة تعافٍ

كابينيت كورونا

كابينيت كورونا: بدءًا من الأحد تخفيف القيود على الأنشطة التجارية

انتهاك

السلطة ترسل رسائل متطابقة حول انتهاكات الاحتلال

عبد الملك الحوثي

عبد الملك الحوثي يشن هجوما كبيرا على الرئيس الفرنسي والولايات المتحدة وإسرائيل

مارك اسبر

وزير الدفاع الأمريكي يعقد سلسلة اجتماعات في إسرائيل "لضمان تفوقها" الإقليمي