إصابة ثلاثة فتية برصاص الاحتلال شمال جنين وجراح أحدهم حرجة

رام الله / سما /

أصيب الليلة ثلاثة فتية من مخيم جنين برصاص قوات الاحتلال وصفت جراح احدهم بالحرجة.

وافاد شاهد عيان ان الفتية الذين كانوا يمرون بمركبة محلية على الشارع الالتفافي شمال جنين . فوجئوا بخروج قوة من الجنود من بين الاشجار، حيث كانوا ينصبون كمينا، وباشروا باطلاق النار على المركبة واصابته،ا لكن السائق تمكن من السيطرة على المركبة ولاذ بالفرار نحو مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في المدينة.

ووصف الاطباء في غرفة الطواريء حالة المصاب محمد احمد موسى حلاجية (15 عاماً) بالحرجة، فقد اخترقت الرصاصة الظهر من الجهة اليسرى، واستقرت في الداخل، وجرى تحويله إلى مستشفى النجاح في نابلس.

وذكر الاطباء ان حالة المصابين الاخرين طفيفة