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مواطنة برازيلية بين قتلى هجوم مدينة نيس الفرنسية

الجمعة 30 أكتوبر 2020 09:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مواطنة برازيلية بين قتلى هجوم مدينة نيس الفرنسية



وكالات

أعلنت وزارة خارجيّة البرازيل أنّ امرأةً برازيليّة هي بين الضحايا الذين قُتِلوا في الاعتداء الذي شهدته الخميس مدينة نيس في جنوب شرق فرنسا. 
وقُتل ثلاثة أشخاص الخميس في كنيسة نوتردام تقع بمدينة نيس خلال اعتداء  ندّد به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.


وقالت الوزارة إنّ "الحكومة البرازيليّة تُعلن بأسف شديد أنّ واحدةً من الأشخاص الذين قُتلوا، هي امرأة برازيليّة تبلغ من العمر 44 عاماً، وهي أمّ لثلاثة أطفال تعيش في فرنسا".
وأوضحت الوزارة أنّها لا تستطيع في هذه المرحلة تحديد ما إذا كانت هذه المرأة تحمل أيضاً الجنسيّة الفرنسيّة، مضيفةً أنّ "الحكومة البرازيليّة تأسف وتدين بشدّة هذا الاعتداء الشنيع".


والمهاجم الذي أُصيب بطلقات الشرطة ونُقل إلى المستشفى، هو مهاجر تونسي يدعى إبراهيم عويساوي، وفق مصادر فرنسية مطلعة على التحقيقات، ويبلغ 21 عاماً.
ووصل إلى فرنسا في 9 أكتوبر آتياً من لامبيدوسا في إيطاليا حيث كانت السلطات المحلية ألزمته بحجر صحي قبل أن يرغم على مغادرة الأراضي الإيطالية وهو لم يتقدّم بطلب لجوء في فرنسا.


والمرأة البالغة من العمر 44 عامًا، والتي فرّت من الكنيسة، فارقت الحياة "في مطعم قريب، متأثّرةً بجروح متعدّدة" أصيبت بها، وفقًا للمدّعي الفرنسي العام لمكافحة الإرهاب جان-فرانسوا ريكارد.

#البرازيل #وزارة الخارجية البرازيلية #مدينة نيس الفرنسية #فرنسا #قطع رأس امرأة #تونس #كنيسة نوتردام #ايمانويل ماكرون

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