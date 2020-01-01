  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

تسجيل 7 حالات وفاة و688 اصابة جديدة بكورونا في اسرائيل

الجمعة 30 أكتوبر 2020 07:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تسجيل 7 حالات وفاة و688 اصابة جديدة بكورونا في اسرائيل



القدس المحتلة/سما/

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، تسجيل 7 حالات وفاة بفيروس كورونا منذ منتصف الليلة الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى 2,508 حالات، وتسجيل 688 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد إجراء 34,646 اختبارًا يوم أمس، وبهذا ترتفع حصيلة الإصابات في البلاد منذ تفشي الوباء إلى 313,114 إصابة، مشيرة إلى ان عدد المرضى النشطين (الفعليين) هو 11,164 مصابا.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها عممته على وسائل الاعلام أن من بين الاصابات هناك 440 حالة خطيرة منها 191 شخصًا يستعين بأجهزة التنفس الاصطناعي، مضيفة أن 113 شخصًا حالتهم متوسطة، بينما تماثل 299,439 شخصًا للشفاء. 

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن 759 مصابًا يتلقى العلاج بالمستشفيات، فيما يخضع 9,863 مصابًا للعلاج المنزلي، و542 في الفنادق التي أُعدت لمصابي كورونا.

#وزراة الصحة الاسرائيلية #اصابات كورونا #وفيات كورونا #أجهزة التنفس الاصطناعي #وباء كورونا #العزل المنزلي

الأكثر قراءة اليوم

اسرائيل تبعث رسالة للرئيس عباس عبر ايطاليا.. إليك تفاصيلها

قطع رأس احدهم.. مقتل 3 اشخاص وعدد من الجرحى في هجوم طعن بنيس في فرنسا

صحيفة تكشف تفاصيل جديدة عن زيارة وفد حماس للقاهرة: مساعدات طبية.. وآلية جديدة لعمل معبر رفح

فيديو : تعليقات «صادمة» من مبروك عطية على حملات مواجهة الإساءة للرسول

لهذا السبب : ابن سلمان يخشى أن يقتل داخل القصر!!

"يديعوت" تزعم : طائرة إسرائيلية حطت بالدوحة لنقل أموال لغزة

القدرة: غزة لا تحتمل الإغلاق وأعداد إصابات كورونا يشكل خطرًا كبيرًا

الأخبار الرئيسية

انتهاك

السلطة ترسل رسائل متطابقة حول انتهاكات الاحتلال

عبد الملك الحوثي

عبد الملك الحوثي يشن هجوما كبيرا على الرئيس الفرنسي والولايات المتحدة وإسرائيل

مارك اسبر

وزير الدفاع الأمريكي يعقد سلسلة اجتماعات في إسرائيل "لضمان تفوقها" الإقليمي

ترامب

ترامب: هجمات مثل تلك التي شهدتها فرنسا ستبدأ في الولايات المتحدة حال فوز بايدن

البرلمان العربي

البرلمان العربي يدعو العالم لتجريم الإساءة للنبي محمد والمسلمين والإسلام