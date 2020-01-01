تسجيل 7 حالات وفاة و688 اصابة جديدة بكورونا في اسرائيل

القدس المحتلة/سما/

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، تسجيل 7 حالات وفاة بفيروس كورونا منذ منتصف الليلة الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى 2,508 حالات، وتسجيل 688 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد إجراء 34,646 اختبارًا يوم أمس، وبهذا ترتفع حصيلة الإصابات في البلاد منذ تفشي الوباء إلى 313,114 إصابة، مشيرة إلى ان عدد المرضى النشطين (الفعليين) هو 11,164 مصابا.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها عممته على وسائل الاعلام أن من بين الاصابات هناك 440 حالة خطيرة منها 191 شخصًا يستعين بأجهزة التنفس الاصطناعي، مضيفة أن 113 شخصًا حالتهم متوسطة، بينما تماثل 299,439 شخصًا للشفاء.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن 759 مصابًا يتلقى العلاج بالمستشفيات، فيما يخضع 9,863 مصابًا للعلاج المنزلي، و542 في الفنادق التي أُعدت لمصابي كورونا.